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ile sözleşme imzaladı

yıldız futbolcu 'nu kadrosuna kattı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, " doğumlu Trabzonlu oyuncu Bilal Başacıkoğlu ile 2019 – 2020 sezonunun geçerli olacak ve sezon sonu kullanılmak üzere 2 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladık." ifadeleri kullanıldı. Bilal Başacıkoğlu Trabzonspor'da 45 numaralı formayı giyecek.

Giriş Tarihi: 21.1.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 12:30 ABONE OL
Trabzonspor Bilal Başacıkoğlu ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu ile 2019 – 2020 sezonunun ikinci yarısında geçerli olacak ve sezon sonu kullanılmak üzere 2 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Hollanda doğumlu Trabzonlu oyuncu Bilal Başacıkoğlu ile 2019 – 2020 sezonunun ikinci yarısında geçerli olacak ve sezon sonu kullanılmak üzere 2 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladık.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu yer aldı.

Genç bir oyuncuyu kadromuza kattığımızı belirten Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, "Genç kardeşimize aramıza katıldığı için hoş geldin diyoruz. Trabzon kökenli genç oyuncu olarak aramıza katıldı. İnşallah kendisinin kariyerine de Trabzonspor'a da katkı sağlayacak ve kulübümüzde başarılı olacaktır. Tekrar tebrik ediyorum" dedi.

Kulübümüze gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Bilal Başacıkoğlu ise, "Herkese çok teşekkür ediyorum bana bu şans verildiği için. Umarım hem benim hem de Trabzonspor camiası için en iyisi olur" dedi.

Yeni transferimiz Bilal Başacıkoğlu takımımızda 45 numaralı formayı giyecek.

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KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA DA ŞÖYLE:

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bilal Başacıkoğlu arasında, opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 sezonu için 162.500.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının şirketimiz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya ;

2020/21 opsiyon sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,

2021/22 opsiyon sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir.

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Trabzonspor Bilal Başacıkoğlu ile sözleşme imzaladı
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