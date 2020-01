Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a konuk olacak

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 2-0'ın rövanşında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, turu geçerek kupada yolculuğuna devam etmek istiyor.

Sahasında oynadığı ilk maçı 2-0 kazanarak Denizli'deki maç öncesi avantaj sağlayan bordo-mavililer, yarın rövanş mücadelesinde Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Trabzonspor, 2-0'lık avantajını da kullanarak turu geçmeyi ve kupada yoluna devam etmeyi hedefliyor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz, Ekuban, Sturridge ve Fıratcan'ın sakatlıkları bulunuyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in Trabzon'da oynanan ilk maçtaki 11'ine göre yarınki maçın kadrosunda değişiklikler yapması bekleniyor. Çimşir'in, rövanş mücadelesinde savunmada Pereira ve Campi'yi dinlendirerek bu isimlerin yerine Serkan ile Hosseini'ye görev verebileceği kaydedildi.

PEREIRA 'DALYA' DİYECEK

Trabzonspor'a 2016-17 sezonunun devre arasında transfer olan Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Pereira, yarın Yukatel Denizlispor karşılaşmasında forma giymesi durumunda bordo-mavili takımdaki 100'üncü maçına çıkacak. Trabzonspor forması ile çıktığı 99 karşılaşmada 3 gol ve 13 asistlik performans sergileyen 35 yaşındaki deneyimli oyuncu, yarın da forma şansı bulması durumunda bordo-mavili takımda 'dalya' diyecek.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor: Erce - Serkan, Hüseyin, Hosseini, Kamil Ahmet, Mikel, Sosa, Ndiaye, Abdulkadir, Nwakaeme, Sörloth

DENİZLİSPOR 3 EKSİKLE ÇALIŞTI

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Denizlispor son hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ve Aissati'nin yanı sıra hasta olan Barrow katılmadı.

Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında yarın sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Haluk Ulusoy Tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapılan çalışma düz koşu ile başladı. Daha sonra üç grup halinde çalışmalar devam etti. Yaklaşık 1 saat süren antrenman ter idmanı ile sürdürüldü.

Antrenmana Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mustafa Yumlu, hasta olan Barrow ve İsmail Aissati katılmadı. Mustafa Yumlu, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Tedavisi devam eden Zakarya Bergdich ise takımdan ayrı olarak çalıştı.

İlk maçta gülen taraf 2-0'lık skorla bordo-mavililer olmuştu.

RODALLEGA: ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Trabzonspor'u ağırlayacak Denizlispor'da Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega ilk maçta alınan yenilgiyi hatırlatarak, sahaya sonucu tersine çevirmek için çıkacaklarını söyledi.

Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile yarın karşılaşacağı Tranzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor'un yıldız futbolcularından Hugo Rodallega, sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Rodallega, kendisi için takımın başarısının her zaman ön planda olduğunu vurgulayarak, "Bu konuda sorumluluk sahibi olduğumuzu biliyoruz. Evimizde oynayacağımızı da biliyoruz. Bu sonucu tersine çevirebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız çünkü böyle bir takımada kaliteye de sahibiz. Benim için takımın iyiliği ve başarısı her zaman ön plandadır. Sonrasında biz kendi hedeflerimize takım halinde ulaştığımızda, iyi çalıştığımızda ve iyi idmanlar yaptıktan sonra bireysel olan bütün hedeflere de ulaşmış oluruz. Tabi ki gol atmak istiyorum ama başkası atıp kazandığımızda da çok mutlu oluyoruz" dedi.

BİLET FİYATLARI

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında 23 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Denizlispor - Trabzonspor maçının biletleri 22 Ocak Çarşamba günü saat 11.00 itibariyle satışa çıktı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları, VIP 20 TL, Loca Önü 20 TL, Kapalı Tribün 20 TL, Maraton ve Misafir Tribün ise 10 TL olarak satışa sunuldu.