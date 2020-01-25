Semih Özsoy'dan Mustafa Cengiz'e flaş gönderme

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, futbol takımının transfer yapılmadan da şampiyonluğa oynayacak güçte olduğunu söyledi.

Özsoy, Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir'e karşı 2-0 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Elazığ'da yaşanan ve Malatya ile çevre illeri de etkileyen depremin acısını paylaştıklarını belirterek sözlerine başlayan Özsoy, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara geçmiş olsun diyoruz. Biz Fenerbahçe olarak açıkta, soğukta kalanlara elimizden geleni yapacağız. Devletimizin, halkımızın emrindeyiz." ifadelerini kullandı.

Galibiyetten ötürü başta teknik direktör Ersun Yanal olmak üzere tüm takımı kutlayan Özsoy, maçta ikinci golü atan futbolcuları Vedat Muric'in hafta içi Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesine ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Niyet okumayla yapıldı ama bu Fenerbahçe'de ilk değil, biz bu filmi çok gördük. Zoraki itelemeyle hakem kararında var denilerek yapıldı. Hakemin burada etkisinin olmaması gerekir. Gözlemci, temsilci raporunda olmayan bir şeyi sevk ettiler. Kaybettirip sonra buldurduk diye sevindiler. Kimlerin niye sevk ettirdiğini de biliyoruz. Kayseri'de yerde yatan oyuncuyla girdiği diyalogdan Emre'yi sevke soktular. Niye diye sorduğumuzda, 'Emin olmak için gönderdik.' dediler. Biz de sizdeniz diyenler var, onların da farkındayız. Camı kırıp kapının önünde camcı diye geçen tipler var. Zamanını bekler Fenerbahçe. Ali başkan bu zor süreçlerden sonra taraftara her şeyi anlatır. Bu yapının içerisinde Fenerbahçe'ye hizmet eden insanlar da var, en acısı bu. Dost gibi gözükenler var. Fenerbahçe'nin büyüklüğü, rakibi ve yüzyıllardır mücadele ettiklerimiz belli. Bir de bu büyüklüğü son zamanlarda tanımayan var. Buradan ikazımız olsun Fenerbahçe ile bu diyaloğa girmesinler."

Semih Özsoy'dan Mustafa Cengiz'e taş!

"Trabzon'dan galip br şekilde geleceğiz"

Semih Özsoy, haftaya oynayacakları Trabzonspor maçından galip ayrılacaklarına inandığını belirtti.

Ligde her maçın zor olduğunu vurgulayan Özsoy, "İlk yarıda bizim mağlubiyetlerimiz oldu. Her maç zor. Trabzon deplasman olarak, ligde bulunduğu konum itibarıyla zor bir deplasman. Oraya güçlü, kuvvetli ve galip bir şekilde gidiyoruz. İnşallah galip bir şekilde geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Semih Özsoy, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in canlı yayına çıkmasına ilişkin bir soruya ise "Görev size düşüyor organize edin. Mustafa başkan bunu böyle dediyse kabul eder. Her ortamda Ali başkan onlarla bir araya gelir. Anlatırız konuşuruz." cevabını verdi.

Semih Özsoy, konuşmasını yeniden yapılandırma ve takım harcama limitleriyle ilgili yaptığı şu açıklamayla tamamladı:

"Devletimize niye yaptın demedik, iyi ki yaptın dedik. Bize uymuyor. Limitte bütün imkanları seferber ettik. Bunların doğrultusunda olabilecekse biz yapacaksak yaparız. Kuruşlarla hesaplıyoruz. Biz Fenerbahçe olarak mücadelemizi götüreceğiz. Velev ki transfer yapamadık bu takım fazlasıyla yeter. Ersun hoca ve oyuncuları şampiyonluğu getirir. Güneşi doğduğu yerde karşılamaya hazırız."