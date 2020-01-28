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, 'nın bonservisini 'den aldı

Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi , geçen yıl 'nın takımından kiraladığı golcü oyuncu 'nın bonservisini aldı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 28.1.2020 19:19 ABONE OL
Flamengo, Gabriel Barbosa'nın bonservisini Inter'den aldı

Flamengo Kulübü, 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Barbosa ile Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kariyerine ülkesinin Santos takımında başlayan Barbosa, 2016'da Inter'e transfer olmuştu. İtalya ekibinde fazla forma şansı bulamayan golcü futbolcu, sırasıyla Portekiz'in Benfica takımı ile Santos ve Flamengo'ya kiralanmıştı.

Kulüpten transferin mali detaylarına ilişkin bilgi verilmese de Brezilya basını Flamengo'nun Barbosa'nın bonservisi için yaklaşık 17 milyon avro ödediğini öne sürdü.

Geçen sezon lig ve Libertadores Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Flamengo'da 41 maça çıkan Barbosa, kaydettiği 34 golle takımının başarısında kilit rol oynamıştı.

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Flamengo, Gabriel Barbosa'nın bonservisini Inter'den aldı
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