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Cocu’dan Rami’ye kanca

Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Cocu’dan Rami’ye kanca
F.Bahçe'de fazla forma şansı bulamayan Adil Rami'yi, İngiltere Championship ekibi Derby County'nin teknik direktörü Phillip Cocu istiyor. İngiliz basınından Daily Telegraph'a göre Fenerbahçe'nin eski hocası Cocu, transfer döneminin son günlerine girilmesi nedeniyle Rami'nin bir an önce alınmasını istedi.

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Cocu’dan Rami’ye kanca
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