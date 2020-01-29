Cocu’dan Rami’ye kanca

F.Bahçe'de fazla forma şansı bulamayan Adil Rami'yi, İngiltere Championship ekibi Derby County'nin teknik direktörü Phillip Cocu istiyor. İngiliz basınından Daily Telegraph'a göre Fenerbahçe'nin eski hocası Cocu, transfer döneminin son günlerine girilmesi nedeniyle Rami'nin bir an önce alınmasını istedi.
Trabzon'u kaçırdı, G.Saray'a hazır
Hasan Ali Kaldırım'ın takıma dönüşü gecikti. Tecrübeli sol bek, ayağında ağrı hissetmesi nedeniyle takımla çalışmalarına başlayamadı. 23. hafta oynanacak Galatasaray derbisine yüzde 100 hazır olacağı öğrenildi.