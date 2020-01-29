Stoper operasyonu

Yabancı kontenjanı dolu olan G.Saray'da stoper arayışları sürüyor. Belhanda'yı Babel gibi Avrupa'da bir takıma kiralık göndermeyi planlayan sarı-kırmızılılar, kontenjanı açması halinde savunmasına takviye yapacak. Kadro dışı Nzonzi'nin Rennes'le anlaşması, G.Saray'ı rahatlattı.
Tedavi sürecindeki Luyindama'nın sözleşmesini askıya alacak Cimbom, bu hafta Nagatomo ile de yollarını ayıracak. Saracchi'yi bir buçuk yıllığına kiralayan Fatih Terim, yedek sol bek olarak Linnes'i düşündüğü için Nagatomo'nun gönderilmesine karar verdi. Japon yıldız da düzenli forma giyeceği bir takıma gitmeyi kabul etti.
Nagatomo, Florya'da takım arkadaşları ile vedalaşmaya başladı.
Terra Pizza'ya 1.150 milyon TL
G.SARAY, TAB Gıda ile de iş birliğine gittiği için Terra Pizza'nın verdiği 1 milyon 150 bin TL'lik çeki iade etti. Sarı-kırmızılı kulüp, forma sponsoru Terra Pizza ile 18 milyon TL'ye anlaşmıştı. TAB Gıda- Burger King'le yapılan sponsorluktan ise 2.6 milyon TL gelir bekleniyor.