Stoper operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Yabancı kontenjanı dolu olan G.Saray'da stoper arayışları sürüyor. Belhanda'yı Babel gibi Avrupa'da bir takıma kiralık göndermeyi planlayan sarı-kırmızılılar, kontenjanı açması halinde savunmasına takviye yapacak.Tedavi sürecindeki Luyindama'nın sözleşmesini askıya alacak Cimbom, bu hafta Nagatomo ile de yollarını ayıracak. Saracchi'yi bir buçuk yıllığına kiralayan Fatih Terim, yedek sol bek olarak Linnes'i düşündüğü için Nagatomo'nun gönderilmesine karar verdiNagatomo, Florya'da takım arkadaşları ile vedalaşmaya başladı.G.SARAY, TAB Gıda ile de iş birliğine gittiği için Terra Pizza'nın verdiği 1 milyon 150 bin TL'lik çeki iade etti. Sarı-kırmızılı kulüp, forma sponsoru Terra Pizza ile 18 milyon TL'ye anlaşmıştı.