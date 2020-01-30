Trabzonspor'dan Manoel Messias’a davet

GUİLHERME

BUGÜN NELER OLDU

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Manoel Messias'la olan pürüzlerini giderdi. Brezilya basınına göre bordo-mavili kulüp,Manoel'in 1.5 yıllığına kiralanması için kulübüyle her konuda anlaşan Trabzonsporlu yöneticiler, oyuncuyla da prensip anlaşmasına vardı. Geçen hafta kişisel Instagram hesabından Türk bayrağı koyduğu bir hikayeyi paylaşan ve mesaj gönderen Manoel'in, Trabzon'a gelmeye sıcak baktığı bildirildi.Beşiktaş'ın kapısından dönen Brezilyalı Guilherme, Trabzonspor için gün sayıyor. Malatyaspor ile olan kiralık sözleşmesinde '150 bin Euro'ya serbest kalır' maddesi olan tecrübeli orta saha oyuncusu alacaklarına karşılık 40 bin Euro'ya serbest kalabilecek. Transferin biteceği son gün olan yarına kadar bordo-mavili yönetimin oyuncuya imza attırması bekleniyor. Guilherme'nin sosyal medyadan yeni takım arkadaşları Trabzonsporlu Pereira ile Sosa'yı takibe alması dikkatten kaçmadı.