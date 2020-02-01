Emre Belözoğlu: Biz onlardan iyiyiz

Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçı öncesi motivasyon görevini üstlendi. Yıldız futbolcu, takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda şampiyonluk yolundaki en kritik karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Kimin oynayacağı hiç önemli değil, hangi 11'le sahaya çıkarsak çıkalım, herkes en iyisini yapacak. Bundan şüphem yok" diye konuştu. Maç öncesi tek dezavantajlarının saha-seyirci olduğunu belirten kaptan sözlerini şöyle sürdürdü:



ÜÇ PUANDAN FAZLASI

"Ancak Rize ve Gaziantep'te deplasman oyunumuzun geliştiğini herkese gösterdik. Artık dış sahada sonuç alan futbolu oynamayı biliyoruz. Bunu devam ettirelim. Biz rakipten daha kaliteli bir takımız. Kendimize güvenimizi sahaya yansıttığımızda sonuç gelecek. Alınacak galibiyet 3 puandan fazlası anlamına geliyor. Şampiyonluktaki en büyük rakiplerimizi arka arkaya yenmek Fenerbahçe'nin gücünü herkese gösterir. Başakşehir maçını da daha anlamlı kılar. Herkesin bu bilinçle sahada olması gerekiyor."





FALETTE MAÇ KADROSUNDA

FENERBAHÇE'DE transferin bitiminden bir gün önce lisansı çıkartılan Simon Falette, Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, 27 yaşındaki Fransız stoperi yedek soyundurması bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz hafta 2-0 kazanılan Medipol Başakşehir maçının 11'ini Trabzonspor karşısında da sahaya sürmeyi planlıyor. Yanal, taktik olarak da Pereira'nın çıkışlarını önlemek için sol önde Tolga Ciğerci'yi kullanacak ve Rodrigues'i sağa atacak.



ZANKA DÜSSELDORF'TA

FENERBAHÇE'NIN Danimarkalı stoperi Mathias Zanka, Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile anlaşmaya vardı. Dün sabah bu şehre uçan Danimarkalı oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından Alman takımı ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma imzaladı. Zanka'nın takımdan ayrılmasıyla Fenerbahçe bütçe konusunda sıkıntılarını tamamen aştı. Sarılacivertliler ceza alma tehlikesini de atlattı.



.BAHÇE SOL BEKİ YETİŞTİREMEDİ

FENERBAHÇE, transferin son gününde yoğun bir sol bek mesaisi verdi. Sarı-lacivertliler, Inter'den Asamoah ve Dimarco için girişimde bulundu. Ancak transfer süresinin 18:00'de sona ermesi nedeniyle transferler yetişmedi. Bu gelişmenin ardından Dimarco, Verona kulübüne kiralandı. Fenerbahçe bir transfer dönemini daha sol bek transferi yapamadan kapattı.



ALLAHYAR FENER'E DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin İranlı golcüsü Allahyar Sayyadmanesh'in İstanbulspor ile olan kiralık sözleşmesi feshedildi. Allahyar Fenerbahçe takımına geri döndü. Yurt dışından kiralık teklifler alan İranlı oyuncu, transferde süre yetişmediği için takımda kaldı.



F.BAHÇE-G.SARAY DERBİSİ 23 ŞUBAT'TA

SÜPER LIG'DE 21-25. haftaların programı açıklandı. Fenerbahçe- Galatasaray maçı (23.hafta) 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Ligde şampiyonluk yarışındaki diğer önemli karşılaşmaların programı şöyle: Sivasspor-M. Başakşehir (21. hafta) 9 Şubat Pazar 16.00, M. Başakşehir-Beşiktaş (22. hafta) 14 Şubat Cuma saat 20.00, Trabzonspor-Sivasspor (22. hafta) 16 Şubat Pazar saat 16.00, Beşiktaş-Trabzonspor (23.hafta) 22 Şubat Cumartesi saat 20.00.