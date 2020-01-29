Vedat Muriç'ten Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için çarpıcı açıklamalar

"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP, HER TÜRLÜ ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELİR"

Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Vedat Muriç, "Etkilemiyor. Çünkü biz saha içine odaklıyız. Biz işimizi saha içinde yapıyoruz. Bazen çok olumsuz şeyler yaratılmaya çalışılıyor. Genelde bu olumsuzluklar bizim üzerimizden yapılıyor. Fenerbahçe büyük bir camia, büyük bir kulüp. Her şeyin üstesinden geldiği gibi bunların da üstesinden gelir. Ben ve takım arkadaşlarım cevabı da saha içinde veririz. Alacağımız galibiyetlerle, atacağımız gollerle cevabın çok daha fazlasını veririz" şeklinde konuştu.