Futbolun en büyük sorunu: Irkçılık!

Avrupa futbolunda ırkçılık tartışmalarının yaşanmadığı bir hafta bile geçmiyor. Yıllardan bu yana küçük olaylar hasıraltı edilse de bu sezon yaşananlar bardağı taşırdı. Maalesef bu haftanın 'ırçıkılık adresi' ise Süper Lig oldu. İtalya ve İngiltere'de artık tahammül edilemez hale gelen olaylar oyuncuların sahayı terk etmesi, hakemlerin maçı durdurmaları gibi çarelerle geçiştirilirken, UEFA ve FIFA da kolları sıvayıp daha can yakıcı cezalar vermek için harekete geçti. Trabzonspor-F.Bahçe maçında Emre ile tartışan Obi Mikel'e sosyal medyadan yapılan ırkçı tacizler ve sonrasında Trabzonspor'un oyuncuyu sahiplenen tavrı İngiliz gazetelerinde de manşetlerdeydi. Nijeryalı oyuncunun durumu anlatılırken ayrıca geçtiğimiz yıllarda Drogba ve Eboue'ye karşı maymun taklidi yapıldığı ve muz gösterilip ırkçı mesajlar atıldığı da hatırlatıldı. Ülkemizde de uzun süre forma giyen Samuel Eto'o'nun özellikle İspanya'da oynadığı dönemde yaşadığı ırkçılık hadiseleri parmakla gösterilirken, artık tüm Avrupa'da yaşanan ve her hafta şiddeti daha da artan örnekler otoritelere göre de futbolun önündeki en büyük tehlike.

YETKİ YEREL FEDERASYONDA

AVRUPA futbolunun patronu UEFA'nın ırkçılık konusunda yetersiz kaldığı da takımların gündeminde. Özellikle Afrika asıllı oyuncular, bu konuda zaman zaman sessiz kalırken düşük miktarda para cezası, saha kapatma cezası gibi uygulamalar yapılıyor. Ancak UEFA'nın yerel liglere müdahale etmemesi nedeniyle karar tamamen ülke federasyonlarının elinde bulunuyor.

CEZAYI TARAFTARA ÖDETTİ!

LAZIO Başkanı Lotito ceza konusunda geçtiğimiz günlerde tarihi bir adım atmıştı. Federasyonun, Lazio taraftarına verdiği 50 bin Euro'luk ırkçı slogan ve hareketler için kestiği cezayı tespit edilen taraftarlara eşit miktarda bölerek dev bir adım attı. Bu karar tüm kulüpler için emsal oldu.

RONALDO&MESSİ YETMEDİ

IRKÇILIĞA ve ayrımcılığa son vermek için projeler yürüten UEFA, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Zlatan Ibrahimovic gibi yıldızların katıldığı bir kampanya başlatmıştı. Ancak farkındalık amacı ile yapılan söz konusu kampanya ses getirmeyi başaramadı.

HÜKMEN YENİLGİ GELİYOR

BAŞTA FIFA olmak üzere UEFA ve diğer kıta federasyonları daha sert tedbirler için çalışıyor. Gelecek ay UEFA toplantısında da konu masaya yatırılacak. UEFA yetkilileri, ırkçılık yapan takımın hükmen yenik sayılması üzerinde çalışmalar yaparken para cezalarının da artırılması planlanıyor.

DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Trabzonspor'un yıldızı Obi Mikel'e gönderilen ırkçı mesajlar, Nijerya'nın yanı sıra İngiliz Daily Mail ve The Sun gazetelerinde de manşetlerden duyuruldu.

BU OLAYLAR UNUTULMADI

1- FIORENTINA'NIN Brezilyalı oyuncusu Henrique'ye Atalantalı taraftarlardan ırkçı tezahüratlar yapıldı. Hakem Daniele Orsato, oyunu 3 dakika durdurup anons yaptırdı.

2- ROMA'NIN Brezilyalı stoperi Juan Jesus'a Instagram hesabından kendi taraftarlarından ırkçı yorumlar yapıldı, oyuncu isyan etti.

3- TOTTENHAM-Chelsea maçında Rüdiger'in faulü sonrasında tribünlerden Sierra Leone asıllı oyuncuya ırkçılık yapıldı, Tottenham özür diledi.

4- M.CITY-M.United maçında konuk takım oyuncularına ırkçı sesler çıkaran bir City taraftarı tutuklandı.

5- EURO 2020 elemelerinde Bulgaristan deplasmanına çıkan İngiltere'nin siyahi oyuncularına yönelik yapılan ırkçı tezahüratlar sonrasında Bulgaristan Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti.

6- ST. PAULI forması giyen Enver Cenk Şahin, Barış Pınarı Harekâtı'na verdiği desteğin ardından hem ırkçı mesajlara maruz kaldı hem de gönderildi.

7- İTALYAN Corriera dello Sport, İnter-Roma maçı öncesi Lukaku ve Smalling fotoğrafı kullanıp "Kara Cuma" başlığı atarak skandala imza attı.

8-HOLLANDA 2. Ligi'nde Den Bosch-Excelsior maçında Moreira'ya tribünden "pis zenci" diye bağırıldı oyuncu gözyaşlarına boğuldu.

9- ROMA-Napoli maçında ev sahibi taraftarlar Napoli'deki Vezüv Yanardağı'nın patlayarak Napoli'yi yok etmesini anlatan tezahürat yaptı, hakem oyunu durdurdu.

10- VERONA-Brescia maçında, Balotelli yapılan ırkçı tezahüratlar sonrasında maçı bırakmak istedi, topu tribünlere attı

BİR GÖRÜŞ: Bülent TİMURLENK

Sonunuz mahkeme kapısı olacak!

IRKÇI söylemler, tacizler ve jestler insanlığın baş belası, utanç kaynağı ve 'fakat, ama, lakin' ile devam eden her cümle karanlığa çıkıyor. İtalyan futbolu bundan çok çekiyor. Sözde rakip futbolcunun moralini bozmak için tezahürat yaptıklarını söylüyorlar ama kendi takımlarında oynayan futbolculara saygıları yok. Türkiye'de genç jenerasyonun bir kısmı sosyal medyayı sorumsuzca kullanıyor. Rakip takımın futbolcusuna bırakın ırkçı söylemi hakaret bile edemezsiniz. Böyle bir özgürlüğünüz yok. Bunu bir mahlas altında yapınca da kurtulacağını sananlar sonlarının mahkeme kapısı olduğunun farkında olmalı. Üç-beş sorumsuzun bu akılsızca kurulmuş cümleleri yüzünden millet olarak olumsuz haberlerle karşılaşmak büyük acı. Kısaca herkes aklını başına almalı.



AYRIMCILIĞA KARŞIYIZ

FENERBAHÇE, Trabzonsporlu Obi Mikel'e yapılan ırkçı saldırı için şu açıklamayı yaptı: "Kulübümüzun tarihi boyunca tüm bireylerin farklılıklarına her daim saygıyla yaklaşmaya hassasiyet gösterilmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; her tür ayrımcılığın, ırkçılığın karşısında duran, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair bayrak taşıyan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Toplumumuzun tüm fertlerine din, dil, ırk ve renk ayrımı gözetmeksizin saygılı olmayı bir Fenerbahçelilik değeri olarak kabul ettiğimizi vurgulamak isteriz. Sonuç olarak; Kulübümüz, yaşandığı iddia edilen ırkçılık davranışlarının kesinlikle bir tarafı değildir."