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'da pişmanlığı! iki sezon önce...

'a sezon başında ekiplerinden 'tan kiralanan , performansıyla 'e damga vurdu. 20. haftası geride kalan ligde 16 gole ulaşan , takım oyununa yaptığı katkı ile de dikkat çekiyor. Trabzonspor'un 2 yıllığına kiraladığı Norveçli golcünün satın alma bedeli ise 6 milyon Euro. Sörloth'un 2 sezon önce ise 'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. İşte Sörloth gelişmesi...

Giriş Tarihi: 5.2.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 14:56 ABONE OL
Galatasaray'da Alexander Sörloth pişmanlığı! Sörloth iki sezon önce...

Trabzonspor'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Alexander Sörloth ile ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan 2 sezonluğuna kiralanan Sörloth'un, satın alma bedeli de 6 milyon Euro olarak dikkat çekiyor. Trabzonspor'un Norveçli yıldızın bonservisini almasına kesin gözüyle bakılırken, Sörloth'un yüksek bonservis bedellerine satılabileceği de konuşuluyor.

GALATASARAY'DA SÖRLOTH PİŞMANLIĞI!

Norveçli golcünün iki sezon önce Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların eski yıldızı Johan Elmander, Galatasaray için oyuncu izliyordu. İsveçlinin 2 sezon önce Galatasaray'a önerdiği ismin Alexander Sörloth olduğu ortaya çıktı.

Ancak o dönem maddi sıkıntılar yaşadığı belirtilen Galatasaray'ın transferi gerçekleştiremediği iddia edildi.

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Galatasaray'da Alexander Sörloth pişmanlığı! Sörloth iki sezon önce...
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