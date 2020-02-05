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farka koştu! Kırklarelispor 0 - 3 Fenerbahçe

Ziraat 'nda çeyrek final ilk maçında kupanın sürpriz takımı Kırklarelispor sahasında 'yi konuk etti. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Mevlüt Erdinç (2) ve İbrahim Sürgülü'den (kk) geldi. Rövanş karşılaşması 11 Şubat'ta 'de oynanacak.

Giriş Tarihi: 5.2.2020 13:36 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 16:27 ABONE OL
Fenerbahçe farka koştu! Kırklarelispor 0 - 3 Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kırklarelispor'un konuğu oldu. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Mevlüt Erdinç (2) ve İbrahim Sürgülü (kk)'den geldi.

Çeyrek final etabına gelene kadar Gaziantep FK, Ankaragücü ve Medipol Başakşehir gibi Süper Lig ekiplerini eleyen Kırklarelispor'da hedef Fenerbahçe'yi de kupanın dışına itmekti. Sahasında aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından büyük avantaj kaybeden Kırklarelispor'un tur hayali, 11 Şubat'ta Kadıköy'de oynanacak maça kaldı.

KIRKLARELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ ÖNE ÇIKAN ANLARI

FARK 3'E ÇIKTI!

Fenerbahçe, Kırklarelisporlu futbolcu İbrahim Sürgülü'nün 57. dakikada kendi kalesine attığı golle deplasmanda skoru 3-0'a getirdi.


MEVLÜT'TEN KLAS GOL!

Fenerbahçe Mevlüt ile farkı 2'ye çıkardı. Golcü futbolcu 52. dakikada klas bir gol attı.


FENERBAHÇE GOLÜ BULDU!

Fenerbahçe, 43. dakikada Mevlüt Erdinç ile golü buldu.


FENERBAHÇE PENALTI KAÇIRDI!

Fenerbahçe, karşılaşmanın 33. dakikasında penaltı vuruşu kazandı. Topun başına geçen Deniz Türüç, 'panenka' vuruşunda topu üstten dışarı attı.


KIRKLARELİSPOR'UN GOLÜ VERİLMEDİ!

Kırklarelispor, Fenerbahçe karşılaşmasının 10. dakikasında Enis Çeliksu ile golü buldu. Ancak atılan gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.


TARAFTARLAR ÇATILARA HÜCUM ETTİ

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde, Atatürk Stadı çevresinde uzun kuyruklar meydana gelirken, stat kapılarında da izdiham oluştu. Maça bilet bulamayan taraftarlar çevre binaların çatılarından maçı takip etti.

RÖVANŞ 11 ŞUBAT'TA

Kırklarelisporlu futbolcular, önümüzdeki hafta rövanşta bir başka hayallerini yaşayacak. Yeşil-Beyazlılar, Kadıköy'de Ülker Stadı'nın çimlerinde Fenerbahçe'ye bir kez daha rakip olacak. Rövanş mücadelesi 11 Şubat Salı günü oynanacak.

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Fenerbahçe farka koştu! Kırklarelispor 0 - 3 Fenerbahçe
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