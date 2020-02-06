Kırklareli 'de kupa bereketi

Kırklareli Atatürk Stadyumu tarihi günlerinden birini yaşadı. Tribünler tıklım tıklım dolarken boş olan kale arkasının bir bölümüne de taraftar alındı. Kulübün yaklaşık 1.2 milyon TL hasılat elde ettiği öğrenildi. Stat dışında kalan taraftarlariddia edip Kırklarelispor yönetimine tepki gösterdi.Stat çevresindeki evlerin balkon ve çatıları da tribün görevi yaptı. Maça giremeyen taraftarlar karşılaşmayı stadın dışında kurulan dev ekrandan izledi.Kırklareli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 13 bin taraftar izledi. Taraftarlar stada girebilmek için turnikeler önünde kuyruk oluşturdu. Bazı taraftarlar gecenin geç saatlerinde sıraya girerken bazıları sabah kuyruğa katıldıYoğun yağmur ve rüzgârlı hava taraftarın maçı izleme aşkına engel olamadı. Yağmurluklarla kendilerini kötü havadan korumaya çalışan taraftarlar karşılaşmanın bitiş düdüğü ile seri bir şekilde stadı terketti.Kırklareli Belediyesi, takım oyuncularının maketlerinden oluşan platformu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yerleştirdi. Vatandaşlar bu platformda hatıra fotoğrafı çektirdi.Taraftarlar, maçın 23. dakikasında "Elazığ üşüme, Kırklarelispor seninle" tezahüratı yaparak, atkıları ve bereleri sahaya attı.

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