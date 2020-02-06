Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi! İşte döneceği tarih

'a Abdülkadir Ömür müjdesi! İşte döneceği tarih

'un 'ta ekiplerinden ile oynadığı zorlu karşılaşmada sakatlanan ve dizinden iki operasyon geçiren Abdülkadir Ömür'ün sahalara döneceği tarih belli oldu. Trabzonspor'un genç yıldızı 25'inci haftada oynanacak olan FK maçında kadroda olması bekleniyor. Yıldız futbolcunun 2-3 hafta içerisinde de saha çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 6.2.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 11:23 ABONE OL
Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi! İşte döneceği tarih

UEFA Avrupa Ligi elemeleri kapsamında Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK ile 29 Ağustos'ta oynanan maçta sakatlanan ve dizinden iki operasyon geçiren Abdülkadir Ömür geri dönüyor.

Tedavisinin Almanya sürecini tamamlayan Abdülkadir, bireysel çalışmalara geçti. Oyuncusunun durumunu yakından takip eden ve Abdülkadir ile sürekli görüşen Başkan Ahmet Ağaoğlu, müjdeyi verdi. Ağaoğlu, 25. haftadaki Gaziantep FK maçında Abdülkadir'i kadroya almayı planladıklarını söyledi. Başarılı futbolcunun takımla idmanlara başlaması ise daha erken bir tarihte olacak. Genç yıldızın 2-3 hafta içinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saha çalışmalarına start vermesi bekleniyor.

Cristiano Ronaldo’nun takipçisi Alexander Sörloth!

Bordo-Mavili taraftarlar ve camia kadar teknik direktör Hüseyin Çimşir de Abdülkadir'in şampiyonluk yarışının kritik haftalarında dönmesini istiyor.

AHMET AĞAOĞLU DA AÇIKLAMIŞTI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Obi Mikel'e yapılan ırkçı saldırıların ardından bir açıklama yapmıştı. Ağaoğlu açıklamasında Abdülkadir Ömür ile ilgili de ifadeler kullanmıştı.

İşte o sözler:

İnşallah Allah bir kaza vermezse, sakatlık olmazsa Abdulkadir Ömür'ün de ümit ediyorum ki Gazişehir maçında maç kadrosunda olacağını ümit ediyorum. Daha da güç kazanacağız. Mücadelemize bu şekilde devam edeceğiz"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi! İşte döneceği tarih
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN