NBA'e 8 maçla devam edildi. Furkan Korkmaz, takımı 76ers'ın sahasında Grizzlies'ı 119-107 mağlup ettiği karşılaşmada 34 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 1 blokluk performans sergileyerek galibiyette başrol oynadı. Daha önce Chicago Bulls karşısında 24 sayı atan milli basketbolcu, Grizzlies maçında kaydettiği 34 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

Bu sezon 32. galibiyetini alan Doğu Konferansı 5'incisi 76ers'ta Ben Simmons 22, Tobias Harris 21 sayı attı.

Batı Konferansı'nda 8. sırada bulunan Grizzlies'ta Ja Morant'ın 15, Jonas Valanciunas'ın 14 sayısı sezonun 26. yenilgisini önleyemedi.

IVERSON'DAN SONRA EN İYİSİ FURKAN

Furkan Korkmaz, 1 Mart 2002 Allen Iverson'dan sonra benchten gelerek bir maçta en çok sayı üreten Sixers oyuncusu oldu.

ERSAN'I YAKALADI

Ersan İlyasova'yı yakaladı

Grizzlies'a karşı 34 sayı atan Furkan Korkmaz, NBA'de bir maçta en fazla sayı üreten milli basketbolcular arasında üçüncü sıradaki Ersan İlyasova'yı yakaladı.

Ersan İlyasova, kariyer sayı rekorunu Mart 2015'te Indiana Pacers'a karşı oynanan maçta elde etti. Milwaukee Bucks forması giyen Ersan, bu karşılaşmada 34 sayı kaydetti.

Bu alanda en skorer isim ise Mehmet Okur oldu. Mehmet Okur, Utah Jazz'da oynadığı Ocak 2009'da Indiana Pacers önünde 43 sayı atmayı başardı.

Hidayet Türkoğlu, kariyer sayı rekoruna Orlando Magic forması giydiği dönemde ulaştı. Hidayet, Mart 2008'de Washington Wizards'a karşı 39 sayı buldu.

Cedi Osman ise Ocak 2019'da Miami Heat karşısında 29 sayı atarak en skorer maçını çıkardı.

İŞTE GECENİN SONUÇLARI

Washington Wizards-Dallas Mavericks: 119-118

Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 119-107

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 112-107

Indiana Pacers-Toronto Raptors: 106-115

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 108-101

Phoenix Suns-Houston Rockets: 127-91

Sacramento Kings-Miami Heat: 105-97

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 117-114