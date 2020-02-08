Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzonspor'da Alexander Sörloth şoku!

'da şoku!

'in 21'inci haftasında deplasmanda 'ni 2-0 yendi. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Sosa ve Nwakaeme kaydetti. Zorlu karşılaşmanın son dakikalarında ise bordo-mavililerin yıldızı Sörloth rakibine yaptığı hareket sonrası direkt gördü. Yıldız futbolcu Erzurumspor ve maçlarında forma giyemeyecek.

Giriş Tarihi: 8.2.2020 19:33 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 19:34 ABONE OL
Trabzonspor'da Alexander Sörloth şoku!

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının son dakikalarında tansiyon yükseldi. Ligde attığı 16 golle krallık yarışında zirvede yer alan Trabzonspor'Un 24 yaşındaki yıldızı Alexander Sörloth, 90+1'de Sörloth ile Baiano arasında yaşananların ardından hakem Hüseyin Göçek, hem Sörloth hem Baiano'ya sarı kart gösterdi.

VAR hakemi Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek'i bu pozisyonu izlemeye davet etti. Hüseyin Göçek, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra Sörloth'a direkt kırmızı kart gösterdi.

2 maç ceza alması beklenen 24 yaşındaki yıldız, Erzurumspor ve Sivasspor maçlarını kaçıracak.

MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 0 - 2 Trabzonspor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Alexander Sörloth şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN