Ali Koç’tan yaylım ateşi

"MUSTAFA Bey puanımızın silinmesine kafayı takmış. Gülerek izliyoruz! Öyle bir şey olsa federasyon çoktan silerdi""NIHAT Bey alaycı şekilde "Transfer yaptılar ya" diyor. Sadık maaşından fedakârlık yaptı, Falette'i alabildik""SÜREKLI adil rekabetten bahseden Trabzonspor Başkanı'na verdiğim cevabımın arkasındayım!"MUSTAFA Cengiz'in açıklamalarını gülerek izliyoruz. Puanımızın silinmesine kafasına takmış. Merak etmeyin Mustafa Bey, öyle bir şey olsa federasyon çoktan silerdi. Hızına yetişmek zor. Deşifre etmekte zorlanıyoruz.Sırf Cengiz için geçen yıl talimat değişti. 150 gün ceza alınca talimat değiştirilerek stada girmesi sağlandı.'F.Bahçe'den 6 yedik ama o sene şampiyon olduk' diyor. Ama o sene Beşiktaş şampiyon oldu. Şeffaflık diyor... Biz de SPK'ya üyeyiz.SÜREKLI adil rekabetten bahseden Trabzonspor Başkanı'na, sırtlarını devlete dayadığını söyledim. Sözlerimin arkasındayım. Sayın Ahmet Ağaoğlu ile istediği platformda bu konuyu tartışmaya hazırım.Trabzonspor, az bütçeyle yarışmakta ve genç oyuncu oynatmaktadır. Bunun da ne kadar önemli ve başarılı olduğunu Ağaoğlu'na söylemişimdir. Medya topyekün bir Fenerbahçe karşıtlığı üslendi. Bizi devletimizle karşı karşıya getirmek isteyenler bu mecradakilerdir. İlk hedefi bir takımı şampiyon yapmamaktır. Sonra da hedef ben ve kulüp."NIHAT Bey (Özdemir) benim yanlış insanları dinlediğimi söylüyor.Alaycı şekilde "Transfer yaptılar ya" gibi şeyler söylüyor.Nihat Bey kiminle yaptığı görüşmeden sonra limiti yukarı çıkardıklarını açıklamadı. Zorlu'da başka başkanlarla da görüştüğünü söyledi. Keşke diğer başkanların kim olduğunu da açıklasa.Verdiği, vermediği kararlarıyla Türk futbolunda kargaşaya sebep oluyorlar.CUMHURBAŞKANIMIZATaraftarlarımızdan ricamız, ana hedefi FenerbahçeBaşkanı'nı başarısız kılmak olan medya grubunukafanıza takmayın.sözde şike davasınınbir kumpas olduğuna dair inancımız tamdı.Bu davayı sonuna kadar takip etmek zorundayız.kurşunlanma olayının üzerinden de 5yıl geçti. Aydınlatılmazsa,Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş, kulüp derneğinin borcunun 1 Ocak 2019- 30 Eylül 2019 tarihi itibarıylaolduğunu kaydetti. Gelecek aylar ve yıllara ait gelirinin ise 279 milyon TL olduğu belirtildi. Geçtiğimiz senenin ilk 9 ayında derneğin 185 milyon TL zarar ettiği ifade edilirken,

BUGÜN NELER OLDU