Ali Koç’tan yaylım ateşi

"MUSTAFA Bey puanımızın silinmesine kafayı takmış. Gülerek izliyoruz! Öyle bir şey olsa federasyon çoktan silerdi"
"NIHAT Bey alaycı şekilde "Transfer yaptılar ya" diyor. Sadık maaşından fedakârlık yaptı, Falette'i alabildik"
"SÜREKLI adil rekabetten bahseden Trabzonspor Başkanı'na verdiğim cevabımın arkasındayım!"
G.SARAY İÇİN TALİMAT DEĞİŞTİ
MUSTAFA Cengiz'in açıklamalarını gülerek izliyoruz. Puanımızın silinmesine kafasına takmış. Merak etmeyin Mustafa Bey, öyle bir şey olsa federasyon çoktan silerdi. Hızına yetişmek zor. Deşifre etmekte zorlanıyoruz. Hayvanlar aleminden ve yemeklerden benzetmeler yapıyor.
Sırf Cengiz için geçen yıl talimat değişti. 150 gün ceza alınca talimat değiştirilerek stada girmesi sağlandı. Hani oyun oynanırken kural değişmezdi?
'F.Bahçe'den 6 yedik ama o sene şampiyon olduk' diyor. Ama o sene Beşiktaş şampiyon oldu. Şeffaflık diyor... Biz de SPK'ya üyeyiz. '13.6 milyon Euro ödedim. Nerede para, yolda mı düştü?' dedi. Nerede şeffaflık.
CANLI YAYINDA KONUŞALIM
SÜREKLI adil rekabetten bahseden Trabzonspor Başkanı'na, sırtlarını devlete dayadığını söyledim. Sözlerimin arkasındayım. Sayın Ahmet Ağaoğlu ile istediği platformda bu konuyu tartışmaya hazırım. Biz iyiye iyi, yanlışa yanlış, kötüye kötü demeyi ilke edinmiş bir yönetim kuruluyuz.
Trabzonspor, az bütçeyle yarışmakta ve genç oyuncu oynatmaktadır. Bunun da ne kadar önemli ve başarılı olduğunu Ağaoğlu'na söylemişimdir. Medya topyekün bir Fenerbahçe karşıtlığı üslendi. Bizi devletimizle karşı karşıya getirmek isteyenler bu mecradakilerdir. İlk hedefi bir takımı şampiyon yapmamaktır. Sonra da hedef ben ve kulüp."
HANİ FENERASYON DENİYORDU!
NIHAT Bey (Özdemir) benim yanlış insanları dinlediğimi söylüyor. Dolduruşa geliyor, demek istiyor. Hiç olmazsa ben birilerini dinliyorum.
Alaycı şekilde "Transfer yaptılar ya" gibi şeyler söylüyor. Sadık maaşından 300-400 bin TL'lik bir fedakârlık yaptı, Falette'in lisansını çıkardık.
Nihat Bey kiminle yaptığı görüşmeden sonra limiti yukarı çıkardıklarını açıklamadı. Zorlu'da başka başkanlarla da görüştüğünü söyledi. Keşke diğer başkanların kim olduğunu da açıklasa. Federasyon için 'Fenerasyon' deniyordu değil mi? Bizi şampiyon yapacaktı.
Verdiği, vermediği kararlarıyla Türk futbolunda kargaşaya sebep oluyorlar.
CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR
CUMHURBAŞKANIMIZA şükranlarımızı sunuyoruz. Beratını almak için teşrifleri sonrası yaşanan süreçte dikkat çeken olaylar yaşanmaya başlandı.
Taraftarlarımızdan ricamız, ana hedefi Fenerbahçe
Başkanı'nı başarısız kılmak olan medya grubunu
kafanıza takmayın. 3 Temmuz
sözde şike davasının
bir kumpas olduğuna dair inancımız tamdı.
Bu davayı sonuna kadar takip etmek zorundayız. 4 Nisan
kurşunlanma olayının üzerinden de 5
yıl geçti. Aydınlatılmazsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmek zorunda kalacağız.
BORÇ 2 MILYAR 190 MILYON TL
FENERBAHÇE
Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş, kulüp derneğinin borcunun 1 Ocak 2019- 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon TL
olduğunu kaydetti. Gelecek aylar ve yıllara ait gelirinin ise 279 milyon TL olduğu belirtildi. Geçtiğimiz senenin ilk 9 ayında derneğin 185 milyon TL zarar ettiği ifade edilirken, 31 Aralık 2018'e göre zararda azalma olduğunun altı çizildi.