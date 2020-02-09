Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kasıtlı tekmeler Sörloth’u çıldırttı

Kasıtlı tekmeler ’u çıldırttı

Giriş Tarihi: 9.2.2020 ABONE OL
Kasıtlı tekmeler Sörloth’u çıldırttı
MAÇIN son dakikalarında Sörloth ile Baiano arasında gerginlik yaşandı. Baiano'nun arkadan iki kez sert şekilde tekme attığı Norveçli futbolcu, sinirlerine hakim olamayıp rakibini itti. Bu pozisyonda Sörloth'a önce sarı kart gösteren hakem Göçek, VAR'ın uyarısıyla ekran başında görüntüyü izleyip kartın rengini kırmızıya çevirdi. Trabzonsporlu oyuncu böylece kariyerinde ilk kez oyundan atıldı. Bordomavili taraftarlar, sosyal medyada Baiano'nun attığı tekmelere tepki gösterip Sörloth'u tahrik ettiğini savundu. Taraftarlar, "En önemli oyuncumuza çirkin bir tuzak kuruldu" yorumunu yaptı.

ÖNÜMÜZDE ÇOK ENGEL VAR
Trabzonsporlu yönetici Sertaç Güven, önemli 3 puan aldıklarını belirterek, "Önümüzde çok engel var. Onları tek tek aşıyoruz. Bundan sonra her maç zor olacak. Takımımıza güveniyoruz" diye konuştu.

AYAĞI PERİŞAN HALE GELDİ...
SÖRLOTH'UN atılan tekmeler sonrası ayağının geldiği hal maçın ardından paylaşıldı. Aşil tendonundan yaralanan Norveçlinin ciddi bir sakatlığının olmadığı ama moralinin çok bozulduğu öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasıtlı tekmeler Sörloth’u çıldırttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN