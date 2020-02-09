Kasıtlı tekmeler Sörloth’u çıldırttı

BUGÜN NELER OLDU

MAÇINson dakikalarında Sörloth ile Baiano arasında gerginlik yaşandı.Bu pozisyonda Sörloth'a önce sarı kart gösteren hakem Göçek, VAR'ın uyarısıyla ekran başında görüntüyü izleyip kartın rengini kırmızıya çevirdi.Bordomavili taraftarlar, sosyal medyadaTrabzonsporlu yönetici Sertaç Güven, önemli 3 puan aldıklarını belirterek, "Önümüzde çok engel var. Onları tek tek aşıyoruz. Bundan sonra her maç zor olacak. Takımımıza güveniyoruz" diye konuştu.SÖRLOTH'UN atılan tekmeler sonrası ayağının geldiği hal maçın ardından paylaşıldı. Aşil tendonundan yaralanan Norveçlinin ciddi bir sakatlığının olmadığı ama moralinin çok bozulduğu öğrenildi.