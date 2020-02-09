Kasıtlı tekmeler Sörloth’u çıldırttı

MAÇIN
son dakikalarında Sörloth ile Baiano arasında gerginlik yaşandı. Baiano'nun arkadan iki kez sert şekilde tekme attığı Norveçli futbolcu, sinirlerine hakim olamayıp rakibini itti.
Bu pozisyonda Sörloth'a önce sarı kart gösteren hakem Göçek, VAR'ın uyarısıyla ekran başında görüntüyü izleyip kartın rengini kırmızıya çevirdi. Trabzonsporlu oyuncu böylece kariyerinde ilk kez oyundan atıldı.
Bordomavili taraftarlar, sosyal medyada Baiano'nun attığı tekmelere tepki gösterip Sörloth'u tahrik ettiğini savundu. Taraftarlar, "En önemli oyuncumuza çirkin bir tuzak kuruldu" yorumunu yaptı.
ÖNÜMÜZDE ÇOK ENGEL VAR
Trabzonsporlu yönetici Sertaç Güven, önemli 3 puan aldıklarını belirterek, "Önümüzde çok engel var. Onları tek tek aşıyoruz. Bundan sonra her maç zor olacak. Takımımıza güveniyoruz" diye konuştu.
AYAĞI PERİŞAN HALE GELDİ...
SÖRLOTH'UN atılan tekmeler sonrası ayağının geldiği hal maçın ardından paylaşıldı. Aşil tendonundan yaralanan Norveçlinin ciddi bir sakatlığının olmadığı ama moralinin çok bozulduğu öğrenildi.