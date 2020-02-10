Trabzonspor Başkan Yardımcısı Doğan’dan önemli açıklamalar: Yemiyoruz afiyet olsun

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe'den, Alanyaspor maçından sonra kendilerine yönelik yapılan açıklamalara sosyal medya hesabından cevap verdi: Biz 'bütçeyi'
dengelemekle uğraşırken, maliyeti düşük transferler yaparken, altyapımıza ağırlık verirken, altyapıdan çıkan oyuncumuzu en yüksek bonservis bedeliyle satarken, siz milyonlarca Euro'ya futbolcular alarak şov yapıyordunuz
! TFF Lisans Talimatı sadece Trabzonspor için çıkmadı. Bütün kulüpleri kapsıyor. Talimat 'Uymayana ceza verilecek'
diyor! Burada sorun ne? Uyan suçlu mu? Talimatta böyle bir madde yok
. Bankalar Birliği yapılandırması da aynı şekilde bütün kulüpleri kapsıyor. Bütçesi uyan imzalıyor, uymayan kendini düzeltip gelecek. Biz göreve geldikten 15 ay sonra yapılandırma oldu. O 15 ayda yaptıklarımız ortadaydı. Ne yapsaydık, yapılandırmaya girmese miydik?
Yıllardır hakem hatalarından canı en çok yanan biziz. Biz isyan ederken siz susuyordunuz, bıyık altından gülüyordunuz!
Bu sezonun başından beri Gençlerbirliği maçı da dahil yine hakem hatalarına maruz kaldık. Sezon başından bu yana o hataları sıralasak buradan size yol olur!
Biz 'doğru' bildiklerimizi yaparak yola devam edeceğiz. Sizin kendi içinizdeki başarısızlıklarınızı dışarıda arama çabanızı anlıyoruz. Çünkü aciz insanlar kendi kusurlarını örtmek için hep başkalarını kullanır. Lakin kral artık çıplak. Biz daha yemiyoruz. Size afiyet olsun!"