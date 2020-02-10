Trabzonspor Başkan Yardımcısı Doğan’dan önemli açıklamalar: Yemiyoruz afiyet olsun

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe'den, Alanyaspor maçından sonra kendilerine yönelik yapılan açıklamalara sosyal medya hesabından cevap verdi: Bizdengelemekle uğraşırken, maliyeti düşük transferler yaparken, altyapımıza ağırlık verirken,! TFF Lisans Talimatı sadece Trabzonspor için çıkmadı. Bütün kulüpleri kapsıyor. Talimatdiyor! Burada sorun ne? Uyan suçlu mu?. Bankalar Birliği yapılandırması da aynı şekilde bütün kulüpleri kapsıyor. Bütçesi uyan imzalıyor, uymayan kendini düzeltip gelecek. Biz göreve geldikten 15 ay sonra yapılandırma oldu. O 15 ayda yaptıklarımız ortadaydı.Yıllardır hakem hatalarından canı en çok yanan biziz.Bu sezonun başından beri Gençlerbirliği maçı da dahil yine hakem hatalarına maruz kaldık.Biz 'doğru' bildiklerimizi yaparak yola devam edeceğiz. Sizin kendi içinizdeki başarısızlıklarınızı dışarıda arama çabanızı anlıyoruz. Çünkü aciz insanlar kendi kusurlarını örtmek için hep başkalarını kullanır. Lakin kral artık çıplak. Biz daha yemiyoruz. Size afiyet olsun!"

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