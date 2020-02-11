Abdullah Avcı’dan Beşiktaş’a iyi haber!

Sezon başında Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı, siyah beyazlı takımın başında 28 maçta 14 mağlubiyet yaşamıştı. Süper Lig'de de çıktığı 18 maçtan sadece 9'un kazanabilen Avcı, Türkiye Kupası'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a iki maçta da kaybederek elenmişti. Bu maçta sonra Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş'a tecrübeli teknik adamdan iyi haber geldi. Siyah beyazlılar, Abdullah Avcı'ya yapılan sözleşme gereği maaşını ödemeye devam ediyordu.



AZERBAYCAN'A GİDEBİLİR

Sözleşmesi gereği takım bulana kadar Beşiktaş'tan maaşını almaya devam edecek olan Abdullah Avcı, yeni takımını bulmak üzere. Azerbaycan Milli Takımı'nın yetkilileri Abdullah Avcı ile görüşerek, ikna turlarına devam ediyor. Avcı'nın ise bu ısrarlara yakın zamanda cevap vermesi bekleniyor.



Eğer anlaşma sağlanırsa ve Abdullah Avcı, Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçerse siyah beyazlı kulüp de aylık 1 milyon Liralık masraftan kurtulacak.

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