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'da Sosa ve Novak müjdesi

'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan 'da ve 'ın geleceği merak konusuydu. Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan yıldız futbolcularla ilgili sürpriz gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.2.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 10:47 ABONE OL
Trabzonspor'da Sosa ve Novak müjdesi

Trabzonspor sezon sonunda sözleşmesi bitecek Sosa ve Novak ile bir kez daha masaya oturdu. Bordo-Mavililer, devre arasında iki yıldızın menajeri ile bir araya gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Sosa'nın anlaşmaya daha yakın olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme yapacak Fırtına Arjantinliye yıllık 2 milyon Euro ödeyecek.

NOVAK KALMAYA SICAK BAKIYOR

Filip Novak'ın menajerinin ise farklı kulüplerle de görüştüğü ancak oyuncunun Trabzon'da kalmaya sıcak bakması nedeniyle transfer görüşmelerinin yeniden hızlandığı da belirtildi.

TRABZONSPOR, GÜMÜŞHANE’DE ŞAMPİYON GİBİ KARŞILANDI

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Trabzonspor'da Sosa ve Novak müjdesi
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