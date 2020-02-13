"Vedat Muriqi varsa Mevlüt Erdinç olmaz"

ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe'de Kruse gizli forvet durumunda. Alman futbolcu olmasa bile Vedat ile Mevlüt birlikte oynayamazlar.



SON BÖLÜMLERDE OYNAR

Fenerbahçe şu anda zaten çift santrfor oynuyor. Kruse, gizli forvet konumunda. Eğer Mevlüt ilk 11'de forma giyecekse ancak Vedat Muriqi'in oynamadığı maçlarda olur. Kruse yoksa da Vedat ile Mevlüt olmaz. Çünkü her ikisi de nokta santrfor konumunda. Buradan şu çok açık görünüyor: Vedat oynadığı sürece, Mevlüt ilk 11'de görev alamaz. Ancak oyunun gidişatına göre ikinci devrenin son bölümünde forma şansı verilebilir. ÖMER ÜRÜNDÜL



BÜLENT TİMURLENK: Mevlüt'ü Vedat'ın yanında oynatmak orta saha bağlantısını yapan Kruse'nin performansını düşürür



KUPADA DEVAM EDER

Kupadaki rakiplerle lig seviyesi aynı değil… Mevlüt de lig için ağır bir santrfor. Ona Vedat'ın yanında forma verebilmek için Kruse'yi kanada atmak gerekiyor. Bu da orta saha forvet bağlantısını yapan Alman oyuncunun performansını düşürmek demek. İki kule santrforlu oyunda kanatlardan bol isabetli orta almalısınız. Fenerbahçe zaten bu ortaları Vedat'a yapmakta zorlanıyor. O yüzden Mevlüt kupa santrforu olarak yola devam eder. BÜLENT TİMURLENK



KUPA GOLCÜSÜ!

Fenerbahçe'nin yedek forveti Mevlüt Erdinç, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı gollerle kendisini hatırlattı… 33 yaşındaki futbolcu forma giydiği 5 maçta 4 gol atarken, bu goller son 3 karşılaşmada geldi. Tecrübeli futbolcu, Türkiye kariyeri boyunca neredeyse her iki maçta bir ağları havalandırmayı başardı. Türkiye'de Başakşehir, Antalya ve F.Bahçe formalarıyla 58 maça çıkan oyuncu 24 gol bulurken, karşılaşma başına 0,41'lik ortalamaya ulaştı. Mevlüt Erdinç, 3 farklı takımla Türkiye Kupası'nda çıktığı 13 maçta 8 gol kaydetti. Antalyaspor ile Göztepe'ye (2), Başakşehir forması altında ise Giresunspor ve Kahramanmaraş ağlarına birer gol bırakmıştı. F.Bahçe'de sessizliğini kupada Kayseri maçıyla bozan milli futbolcu, iki Kırklareli maçında 3 gol attı.



VEDAT MURİQİ

Süper Lig'de 20 maçta 12 gol attı, 4 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda ise sarı-lacivertli forma ile 3 karşılaşmada 85 dakika görev aldı. Tek golünü 4-0 kazanılan İstanbul maçında attı. Bir de asist yaptı.



8

Mevlüt, Türkiye Milli Takımı ile 35 maçta 8 gol attı. 25 yaşındaki Vedat'ın Kosova Milli Takımı ile 23 karşılaşmada 8 golü var.

BUGÜN NELER OLDU