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'de 3 maçlık dev prim...

'in son 2 haftasında önce 'a yenilen ardından 'la berabere kalan , şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Sarı-lacivertli yönetim, kaybedilen 5 puanı telafi etmek için harekete geçti. Fenerbahçeli futbolcular, Ankaragücü, ve maçlarından galibiyetle ayrılması durumunda 4 milyon liralık primin sahibi olacak.

Giriş Tarihi: 14.2.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 09:23 ABONE OL
Fenerbahçe'de 3 maçlık dev prim...

Şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalarda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, oyuncuları motive etmek için dev prim vermeye hazırlanıyor. Üst üste oynanacak Ankaragücü, Galatasaray derbisi ve Antalyaspor karşılaşmalarından 9 puan çıkarılırsa, takım ödüllendirilecek.

Takvim'de yer alan habere göre üst üste oynanacak zorlu Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarının mutlak kazanılmasını isteyen Koç, 3'te 3 yapılması halinde 4 milyon lira prim verme kararı aldı.

SAMANDIRA'YA KAMP KURULACAK
Takıma prim dopingi yapan Fenerbahçe yönetimi, zorlu dönemeçte futbolcuları yalnız bırakmama kararı aldı. Yöneticiler sürekli Samandıra'da bulurak futbolculara destek verecek.

5 puan kayıp nedeniyle morali bozulan sarı-lacivertlilerin yönetim desteği sonrası kendine geldiği belirtiliyor. Fenerbahçe rakiplerinin birbiriyle oynadığı haftayı kayıpsız geçmek istiyor.

Eksik maçını kazanması halinde Trabzonspor'un tam 6 puan gerisine düşecek olan Fenerbahçe artık hata yapmak istemiyor.

SARI KART ALARMI
Ankaragücü deplasmanı öncesi Fenerbahçe'de kart alarmı verildi. Kart görmesi halinde Galatasaray önünde forma giyemeyecek olan Vedat Muriç, Luis Gustavo ve kaleci Altay'a uyarı yapıldı.

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Fenerbahçe'de 3 maçlık dev prim...
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