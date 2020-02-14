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'ye 'dan bir daha! N'Sakala'nın ardından...

Bu sezon iki kulvarda da şampiyonuk yarışında bulunan , bir yandan da çalışmalarına devam ediyor. 'de 6. sırada lider 'un 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, 'nda da yarı finale yükseldi. Bu sezon kupa hasretini sonlandırmakta kararlı olan sarı-lacivertlilerde yönetim, transfer çalışmalarını da büyük bir titizlikle sürdürüyor. Sezonun flaş takımı 'da gösterdikleri performanslarla beğeni toplayan N'Sakala ve Welinton, Kanarya'nın gündemine geldi. N'Sakala ile anlaşma sağladığı belirtilen Fenerbahçe, Welinton için de ekibinin kapısını çalacak. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 14.2.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 12:21 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan bir transfer daha! N'Sakala'nın ardından...

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarından toplan 1 puanla ayrılsa da hala zirve yarışından kopmuş değil. 10 haftalık fikstürde nispeten daha kolay takımlarla karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakiplerinin birbirleriyle oynayacakları haftalarda bu fırsatı değerlendirip zirveye çıkmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertlilerde bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor.



ALANYASPOR'DAN 2 TRANSFER!

Sol bek ve stopere mutalaka transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, gözünü Alanyaspor'a dikti. Akdeniz ekibinde sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan N'Sakala'nın, önümüzdeki yıl Fenerbahçe forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-lacivertliler N'Sakala'nın ardından bu kez Welinton için girişimlere başladı.

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, stoper bölgesinde bu yıl gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Welinton için Alanyaspor ile görüşmelere başlayacak.

Bu transfer de gerçekleşirse Fenerbahçe sezon bitmeden stoper ve sol bek sorununu çözmüş olacak.

Fabrice N'Sakala'nın Fenerbahçe'den alacağı maaş belli oldu!

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Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan bir transfer daha! N'Sakala'nın ardından...
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