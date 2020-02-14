Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarından toplan 1 puanla ayrılsa da hala zirve yarışından kopmuş değil. 10 haftalık fikstürde nispeten daha kolay takımlarla karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakiplerinin birbirleriyle oynayacakları haftalarda bu fırsatı değerlendirip zirveye çıkmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertlilerde bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor.





ALANYASPOR'DAN 2 TRANSFER!

Sol bek ve stopere mutalaka transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, gözünü Alanyaspor'a dikti. Akdeniz ekibinde sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan N'Sakala'nın, önümüzdeki yıl Fenerbahçe forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-lacivertliler N'Sakala'nın ardından bu kez Welinton için girişimlere başladı.

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, stoper bölgesinde bu yıl gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Welinton için Alanyaspor ile görüşmelere başlayacak.

Bu transfer de gerçekleşirse Fenerbahçe sezon bitmeden stoper ve sol bek sorununu çözmüş olacak.