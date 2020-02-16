Eski hakem Hilmi Ok’a son veda

Türk hakemliğinin duayen ismi, eski MHK Başkanı Hilmi Ok, hayata gözlerini yumdu.
88 yaşındaki Ok, bugün Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikinci namazını müteakip
kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. TFF taziye mesajı yayınlarken, bu hafta oynanan maçlarda Hilmi Ok'un anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu.
BAKAN'DAN TAZİYE
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
da
Ok için yayınladığı taziye
mesajında "Türk hakemliğinin
duayen isimlerinden,
eski FIFA kokartlı hakem ve
MHK Başkanı Hilmi Ok'un
vefatını derin bir teessürle
öğrendim. Ok'a Allah'tan rahmet;
ailesi ve spor camiasına
baş sağlığı diliyorum"
ifadelerini kullandı.