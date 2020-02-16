Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Eski hakem Hilmi Ok’a son veda

Eski hakem ’a son veda

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Eski hakem Hilmi Ok’a son veda
Türk hakemliğinin duayen ismi, eski MHK Başkanı Hilmi Ok, hayata gözlerini yumdu. 88 yaşındaki Ok, bugün Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikinci namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. TFF taziye mesajı yayınlarken, bu hafta oynanan maçlarda Hilmi Ok'un anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

BAKAN'DAN TAZİYE
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da Ok için yayınladığı taziye mesajında "Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem ve MHK Başkanı Hilmi Ok'un vefatını derin bir teessürle öğrendim. Ok'a Allah'tan rahmet; ailesi ve spor camiasına baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski hakem Hilmi Ok’a son veda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN