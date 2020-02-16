Eski hakem Hilmi Ok’a son veda

BUGÜN NELER OLDU

Türk hakemliğinin duayen ismi, eski MHK Başkanı Hilmi Ok,88 yaşındaki Ok, bugünkılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. TFF taziye mesajı yayınlarken, bu hafta oynanan maçlarda Hilmi Ok'un anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu.daOk için yayınladığı taziyemesajında "Türk hakemliğininduayen isimlerinden,eski FIFA kokartlı hakem veMHK Başkanı Hilmi Ok'unvefatını derin bir teessürleöğrendim.ailesi ve spor camiasınabaş sağlığı diliyorum"ifadelerini kullandı.