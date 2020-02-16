PFDK'dan Hasan Şaş'a 2 maç ceza

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Alanyaspor maçında teknik direktör Erol Bulut'a hakaret ettiği gerekçesiyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilen Hasan Şaş, 2 maç men cezası aldı. Sarı-kırmızılı ekibin antrenörü gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde yedek kulübünesinde olamayacak.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 16.02.2020 tarih, 50 sayılı ve sevk olunan kişinin olağanüstü toplantı talebi doğrultusunda yapılan toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

Karar verilmiştir."