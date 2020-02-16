Trabzonspor - Sivasspor | CANLI

Süper Lig'de nabızlar yükseliyor! Şampiyonluğun en ciddi adaylarından Trabzonspor, evinde ligin zirve takipçilerinden Sivasspor'u konuk ediyor. Bordo mavililer, Sivasspor karşısında alacağı 3 puanla taraftarı önünde zirveyi perçinlemek isterken Sivasspor, puan veya puanlarla dönerek üst sıralar için takibe devam etme peşinde.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Manuel da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Mer Hakan, Hakan, Fernando, Ziya, Yatabare



SÖRLOTH SAHADA

Trabzonspor, Sivasspor karşısında her zamanki kadrosuyla sahada olacak. Alexander Sörloth'un 2 maçlık cezası 1'e indirilmişti. Hafta arası Erzurumspor ile oynanan kupa randevusunda forma giymeyen Norveçli yıldız bugünkü kritik mücadelede sahada olacak. Kalede her zamanki gibi Uğurcan Çakır görev yapacak. Savunma hattı Pereira- Hüseyin-Campi ve Novak'tan oluşacak. Önlerinde Obi Mikel emniyet sübabı olarak görev yapacak. Sosa oyunu kuracak. Guilherme, Ndiaye ve Nwakaeme ise en uçtaki Sörloth'u besleyecek. Hüseyin Çimşir dengeli oyun istedi.

7 İSİM SINIRDA

Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi öncesi 7 isim sarı kart sınırında. Fırtına'da Joao Pereira, Majid Hosseini, Gaston Campi, Obi Mikel, Guilherme, Anthony Nwakaeme ve teknik direktör Hüseyin Çimşir bugünkü Sivasspor karşılaşmasında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Haftaya Kartal ile oynanacak maçta sahada olamayacaklar.

NWAKAEME REKOR PEŞİNDE

Karadeniz ekibinin yıldızı Anthony Nwakaeme son 3 maçta da fileleri sarstı. Bu karşılaşmalarda toplam 4 gol kaydetti. Daha önce Mart-Nisan 2019 tarihleri arasında 4 maçlık seri yakalamıştı. Bu bölümde 5 golü var.

İDMANLARINI TAMAMLADI

Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki çalışmada bordo-mavili oyuncular açma-germe ile idmana başladı. 5'e 2 top kapmanın ardından çift kale maç oynadılar. İdman sonunda bol bol şut attılar.

TRABZON 13-8 ÜSTÜN

Karadeniz Fırtınası ile Yiğidolar bugüne kadar ligde 27 kez karşı karşıya geldiler. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 13 defa kazanırken, kırmızı-beyazlı ekibin 8 galibiyeti bulunuyor. 6 maç beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor 40 gol kaydetti. Kalesinde ise 30 gol gördü.

TRABZON İÇERİDE SİVAS DIŞARIDA

Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor ve Sivasspor ilginç özellikleriyle ön plana çıkıyor. Fırtına, ligdeki attığı 45 golünün 29'unu iç sahada kaydetti. Sivasspor ise 40 golün 19'unu deplasman maçlarında attı..



6 MAÇLIK SERİ İSTİYOR

Bordo-mavililer 9 sezondur üst üste 6 maç kazanamıyor. En son 2010-11 sezonunun 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. haftalarında kazanan Trabzonspor o tarihten bu yana benzer seri yakalayamamıştı. Bu yıl art arda 5 karşılaşmasından da 3 puanla ayrılan Fırtına, Sivasspor'u da devirirse 6 maçlık seri bulacak.

TRABZONSPOR'DAN TARİHİ REKOR

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri geçen 10-14 Şubat haftasında ilk defa 1 milyar TL'yi aştı.

Süper Lig'de başarılı sonuçlar elde eden ve zirve ortağı olan Trabzonspor, bu başarısını borsada da gösteriyor. Geçen yılı 645 milyon TL piyasa değeriyle kapatan Trabzonspor'un piyasa değeri şubat ayında ilk defa 1 milyar TL'yi aştı.

10 Şubat Pazartesi günü ilk defa 1 milyar TL'yi aşan Trabzonspor'un piyasa değeri 10-14 Şubat haftasında 1 milyar 398 milyon TL'ye kadar yükseldi ve haftayı da bu seviyeden tamamladı.

Analistler, Trabzonspor'un konuk edeceği Demir Grup Sivasspor'u yenmesi durumunda liderlik koltuğuna oturacağını vurgulayarak, Süper Lig'de Fenerbahçe'den aldığı 3 puanın ardından şirketin hisse performansına da dikkati çekti.

Haftayı, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, 691 milyon 200 bin TL, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar 1 milyar 555 milyon 200 bin TL, Fenerbahçe Futbol AŞ 1 milyar 730 milyon 170 bin 400 TL piyasa değeriyle tamamladı.

EN İYİ HİSSE PERFORMANSI

Şubat ayının başından bu yana Trabzonspor borsada işlem gören spor şirketleri arasında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. 14 Şubat itibarıyla Trabzonspor yatırımcısına yüzde 71,32 kazandırdı. Söz konusu dönemde Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 12,50, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 23,08, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 2,04 değer kazandı.

Trabzonspor, şubat ayı içerisinde en iyi hisse performansını 13 Şubat'ta gösterdi. Söz konusu günde hisseleri yüzde 14,18 artan Trabzonspor'un hisseleri, Süper Lig'in 20. haftasında elde ettiği Fenerbahçe galibiyetinin ardından da 3 Şubat'ta yatırımcısına yüzde 12,50 kazandırmıştı.