Ante Rebic attı Milan 3 puanı aldı

İtalya Serie A'nın 24. hafta mücadelesinde Milan sahasında Torino'yu konuk etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı sebebiyle forma giyemediği maçtan kırmızı-siyahlı ekip 1-0 galip geldi. Milan'ın tek golünü Rebic attı.

İtalya Serie A'da 32 puanla 10. sırada yer alan Milan, San Siro'da 27 puanlı Torino'yu ağırladı.

Ev sahibi Milan karşılaşmaya Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessia, Bennacer, Castillejo, Paqueta, Rebic ve Ibrahimovic 11 ile çıkarken, sakat olan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu kadroda yer almadı.

Torino ise Lyanco, N'Koulou, Bremer, De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi, Edera, Belotti ve Berenguer 11'i ile sahadaki yerini aldı.

Milan mücadelenin 25. dakikasında Hırvat yıldızı Ante Rebic'in golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla bitti.

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve Milan maçtan 1-0 galip ayrıldı. İtalyan devi aldığı bu galibiyetle puanını 35 yaparken, Torino ise 27 puanda kaldı.

Milan gelecek hafta Fiorentina ile deplasmanda, Torino ise evinde Parma ile oynayacak.

