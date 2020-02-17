Galatasaray Fenerbahçe'yi en son yendiğinde Volkan Demirel Kartalspor'daydı

Süper Lig'in 22. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşacak. Zorlu maç öncesi Fenerbahçe, rakibinin 4 puan gerisinde ve kazanarak puan farkını kapatmak istiyor. Galatasaray ise 1999'dan beri kazanamadığı Kadıköy'de galibiyeti bitirme peşinde.



Ligin ikinci yarısına ikide iki ile başlayan Fenerbahçe, daha sonra oynadığı üç maçta 2 yenilgi 1 beraberlik aldı. Galatasaray ise ikinci yarıda oynadığı 5 maçı da kazandı. Dev derbiye Galatasaray, formda ve puan sıralamasında rakibinin 4 puan önünde çıkacak. Fenerbahçe ise sahasında yıllardır yenilmediği rakibine eli boş göndermek ve şampiyonluk yolunda çıkışa geçmek istiyor.



Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında en son 1999 yılında kazandı. İşte o tarihten günümüze kadar yaşanan değişiklikler.



- EURO yoktu.

- Kosova kurulmamıştı.

- Arama motoru GOOGLE yoktu.

- Dünya 20. yüzyıldaydı.

- Süleyman Seba Beşiktaş başkanıydı.

- ABD Başkanı Bill Clinton'dı.

- Taksim 4. Levent metrosunda tünel inşaatları devam ediyordu.

- Volkan Demirel Kartalspor altyapısında oynuyordu.

- Bruma henüz okula bile başlamamıştı. Okuma yazma bilmiyordu.

- Liradan 6 sıfır atılmamıştı.

- Cep telefonlarının bırakın akıllı olmasını, renkli ekranları bile yoktu.

- Galatasaray eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu futbolu daha bırakmamıştı.

- A Milli Takım 2002 Dünya Kupası'na katılmamış ve dünya üçüncüsü henüz olmamıştık.

- 1999'da yeni sigortalı olanlar şimdi emeklilik hesabı bile yapıyor!

- Emre Belözoğlu Galatasaray'da oynuyordu.

- Atatürk Havalimanı'nda Dış Hatlar Terminali henüz hizmete açılmamıştı.

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