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'yi en son yendiğinde Kartalspor'daydı

'in 22. haftasında ve karşılaşacak. Zorlu maç öncesi Fenerbahçe, rakibinin 4 puan gerisinde ve kazanarak puan farkını kapatmak istiyor. Galatasaray ise 1999'dan beri kazanamadığı 'de galibiyeti bitirme peşinde.

Giriş Tarihi: 17.2.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 14:38 ABONE OL
Galatasaray Fenerbahçe'yi en son yendiğinde Volkan Demirel Kartalspor'daydı

Süper Lig'in 22. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşacak. Zorlu maç öncesi Fenerbahçe, rakibinin 4 puan gerisinde ve kazanarak puan farkını kapatmak istiyor. Galatasaray ise 1999'dan beri kazanamadığı Kadıköy'de galibiyeti bitirme peşinde.

Ligin ikinci yarısına ikide iki ile başlayan Fenerbahçe, daha sonra oynadığı üç maçta 2 yenilgi 1 beraberlik aldı. Galatasaray ise ikinci yarıda oynadığı 5 maçı da kazandı. Dev derbiye Galatasaray, formda ve puan sıralamasında rakibinin 4 puan önünde çıkacak. Fenerbahçe ise sahasında yıllardır yenilmediği rakibine eli boş göndermek ve şampiyonluk yolunda çıkışa geçmek istiyor.

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında en son 1999 yılında kazandı. İşte o tarihten günümüze kadar yaşanan değişiklikler.

- EURO yoktu.
- Kosova kurulmamıştı.
- Arama motoru GOOGLE yoktu.
- Dünya 20. yüzyıldaydı.
- Süleyman Seba Beşiktaş başkanıydı.
- ABD Başkanı Bill Clinton'dı.
- Taksim 4. Levent metrosunda tünel inşaatları devam ediyordu.
- Volkan Demirel Kartalspor altyapısında oynuyordu.
- Bruma henüz okula bile başlamamıştı. Okuma yazma bilmiyordu.
- Liradan 6 sıfır atılmamıştı.
- Cep telefonlarının bırakın akıllı olmasını, renkli ekranları bile yoktu.
- Galatasaray eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu futbolu daha bırakmamıştı.
- A Milli Takım 2002 Dünya Kupası'na katılmamış ve dünya üçüncüsü henüz olmamıştık.
- 1999'da yeni sigortalı olanlar şimdi emeklilik hesabı bile yapıyor!
- Emre Belözoğlu Galatasaray'da oynuyordu.
- Atatürk Havalimanı'nda Dış Hatlar Terminali henüz hizmete açılmamıştı.

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Galatasaray Fenerbahçe'yi en son yendiğinde Volkan Demirel Kartalspor'daydı
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