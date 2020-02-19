UEFA Şampiyonlar Ligi: Atalanta - Valencia

Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Valencia'yı konuk ediyor. TSİ 23.00'te başlayacak ve San Siro'da oynanacak maçta İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Müsabaka beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Atalanta'da karşılaşma öncesi sakat ya da cezalı bir isim yok.

Valencia cephesinde ise Ezequiel Garay, Cristiano Piccini ve Manu Vallejo sakatlıkları sebebiyle bu maçta sahadaki yerlerini alamayacaklar. Gabriel Paulista ise cezası sebebiyle Atalanta karşısında forma giyemeyecek.

Muhtemel ilk 11'ler

Atalanta: Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata.

Valencia: Domenech, Gaya, Diakhaby, Mangala, Wass, Parejo, Coquelin, Ferran Torres, Soler, Maxi Gomez, Rodrigo.