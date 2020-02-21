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maçının tekrarı için 'na başvurdu!

, 'in 19. haftasında oynadığı karşılaşması sonrasında kural hatası olduğu gerekçesiyle 'ye 'maç tekrarı' talebini iletmişti. TFF'nin talebi reddetmesinin ardından siyah beyazlılar bu kez 'na gittiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 17:14 ABONE OL
Beşiktaş Göztepe maçının tekrarı için Tahkim Kurulu'na başvurdu!

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasının tekrarı için Tahkim Kurulu'na gittiğini açıkladı.

Siyah beyazlıların konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

"İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe A.Ş. ile oynadığımız maçın ardından konu ile ilgili itirazımızı 28.01.2020 tarihinde Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na gönderilmek üzere TFF Başkanlığı'na ilettik.

TFF Yönetim Kurulu, 13.02.2020 tarihli toplantısının ardından almış olduğu kararı ve başvurumuzun reddedildiğine dair yazıyı, TFF Genel Sekreterliği'nin göndermiş olduğu karar yazısı ile tarafımıza iletti.

İtirazlarımıza konu Yönetim Kurulu kararının temelinin, aksi yayıncı kuruluş görüntüleri ile kolaylıkla tespit edilebilen, yalan beyan içeren hakem raporlarına dayanmış olması ve Futbol Oyun Kuralları'nın amacına ve mantığına aykırı temele oturtulmuş olması sebebiyle konuyu 20.02.2020 tarihinde göndermiş olduğumuz duruşma talepli itiraz dosyamız ile TFF Tahkim Kurulu'na taşımış bulunmaktayız.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Beşiktaş Göztepe maçının tekrarı için Tahkim Kurulu'na başvurdu!
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