Fenerbahçe Adil Rami'yi gönderdi

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş bir ayrılık yaşandı. Sezon başında serbest transfer olarak takıma katılan Adil Rami, karşılıklı anlaşılarak gönderildi.

Deneyimli stoper, sarı-lacivertli formayla neredeyse hiç şans bulamadı. Transfer döneminin son günlerinde gelen ve fiziksel olarak hazır olmayan Fransız stoper, Ersun Yanal tarafından tercih edilmedi. Görev verildiği karşılaşmalarda ise vasatı aşamayan Rami'nin kontratı feshedildi.

Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle: "Futbolcumuz Adil Rami ile karşılıklı anlaşmaya varılarak, oyuncunun sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."