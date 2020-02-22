45 dakika oynadı Rusya’ya gitti

Sezon başında Marsilya'dan kadroya katılan Adil Rami ile yollar ayrıldı. 34 yaşındaki stoper bir türlü kendine takımda yer bulamazken teknik heyet de performansından memnun olmadığı oyuncuyu kafasından silmişti. Ligde sadece 45 dakika oynayan27 Ağustos 2019'da 1+1 yıllık sözleşme yapılan 34 yaşındaki Adil Rami'nin maaşı 2 milyon Euro'ydu.Fenerbahçe'de Adil Rami defteri kapanırken, gündeme yine başkan Ali Koç döneminde yapılan ama verim alınamayan isimler geldi. Sarı-lacivertli takımda Frey, Zanka, Reyes gibi isimler performans veremeden takımdan ayrılırken, Sadık'ın lisansı da sezonun ikinci yarısında çıkarılmadı. Fenerbahçe'de devre arasında takımdan ayrılan Moses da beklenen performansı ortaya koyamamış ve Inter'in yolunu tutmuştu.Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'e yanıt verdi. "Ali Koç'un sözlerini 'Derbi hakemlerini etki altına almaya çalışıyor' diye okuyan tek kişi sanıyoruz kendisidir" diyen Komsuoğlu, "Kendisi felsefik konuşmayı, kitaplardan, filmlerden örnekler vermeyi seviyor. Aristoteles 'Konuş ki seni göreyim' demiş, biz de Mustafa Cengiz konuştukça kendisini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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