Yunan taraftarı hakemimize saldırdı!

MOĞULKOÇ

BUGÜN NELER OLDU

Euroleague'de Panathinaikos'un evinde ağırladığı Barcelona'ya 92-81 yenildiği maçın ardından maçı yöneten hakemler saldırıya uğradı. Mücadele sonrasında taksi ile OAKA Arena'dan otellerine dönmek üzere hareket eden Emin Moğulkoç, Luigi Lamonica ve Damir Javor,Hakemlerden Lamonica bu esnada yaralanırken bu esnada Türk hakem Moğulkoç ve Javor canını zor kurtardı. Polislerin yetişmesi sonrasında fanatikler uzaklaşırken hakemler de önce hastaneye ardından da polis eskortu ile otele götürüldü. Eşyalarını hemen toplayan üç hakem direkt havalimanına giderek ve ülkelerine döndü.hakem Emin Moğulkoç olay anını ve yaşananları anlattı: "Motosikletli iki kişi yaklaştı, vurdular cama, cam kırılınca yaralanma oldu. Ortada oturduğum için çok fazla etkilenmedim yalnızca cam kırıkları geldi. Lamonica'nın yüzünde kesikler meydana geldi."