Ersun Yanal devri bitiyor

Yenilgi sonrasında Fenerbahçe karıştı… Beşiktaş derbisinin ardından kazanmasına rağmen istifa sinyali veren Ersun Yanal'ın tüm kredisi bitti. 90 dakikanın sonunda tribünlerin istifaya davet ettiği Ersun Yanal ile artık yola devam edilmeyecek. 54 maçtır Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli teknik adam, 27 galibiyet alırken 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet
ile sahadan ayrıldı.
YARDIMCISI 'YOK' DEDİ
Yanal'ın yardımcısı Volkan Kazak, stat çıkışı gazetecilerin "İstifa" soruları üzerine "Yok öyle bir şey"
demekle yetindi. Bu arada yönetimin konuyla ilgili açıklamayı bugün yapması bekleniyor. Kulislerde Abdullah Avcı da var.
GİDERAYAK KIRMIZI GÖRÜP TRİBÜNE ÇIKTI
Fenerahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal maçın 66. dakikasında hakeme tepkisini saha ihlali yaparak gösterince kırmızı gördü. Yanal, hakeme "Ben ne yaptım" derken kulübeden ayrılarak yedek kulübesinin arkasındaki tribüne çıktı ve maçı oradan takip etti
ANTALYA'DA ISLA CEZALI
Fenerbahçe'de
Mauricio Isla 57. dakikada Henry Onyekuru'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Şilili oyuncu gelecek hafta Antalyaspor'a karşı sarılacivertlilerin kritik maçında forma giyemeyecek.