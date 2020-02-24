Ersun Yanal devri bitiyor

Yenilgi sonrasında Fenerbahçe karıştı… Beşiktaş derbisinin ardından kazanmasına rağmen istifa sinyali veren Ersun Yanal'ın tüm kredisi bitti. 90 dakikanın sonunda tribünlerin istifaya davet ettiği Ersun Yanal ile artık yola devam edilmeyecek.ile sahadan ayrıldı.Yanal'ın yardımcısı Volkan Kazak, stat çıkışı gazetecilerin "İstifa" soruları üzerinedemekle yetindi. Bu arada yönetimin konuyla ilgili açıklamayı bugün yapması bekleniyor.Fenerahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal maçın 66. dakikasında hakeme tepkisini saha ihlali yaparak gösterince kırmızı gördü. Yanal, hakeme "Ben ne yaptım" derken kulübeden ayrılarak yedek kulübesinin arkasındaki tribüne çıktı ve maçı oradan takip ettiFenerbahçe'deMauricio Isla 57. dakikada Henry Onyekuru'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Şilili oyuncu gelecek hafta Antalyaspor'a karşı sarılacivertlilerin kritik maçında forma giyemeyecek.

BUGÜN NELER OLDU