Vizyon lafı Ali Koç'u kızdırdı

Fenerbahçe taraftarının hedefindeki isimlerden biri de başkan Ali Koç oldu. Koç'un oturduğu bölümün tam alt kısmındaki Fenerium alt E tribününde başkana tepki gösterilmesi sonrasında ortalık karıştı.
1- Koç, bazı taraftarların "Vizyon vizyon" diye bağırmasına çok sinirlendi. Taraftarların yanına gitmeye çalışan başkan Ali Koç'u korumaları sakinleştirmeye çalıştı.
2- Başkan cam bariyere doğru hamle yaptı.
3- Alt tribüne inmesi için engel olmaya çalışıldı ancak başarılı olunmadı. Başkan Koç'un dahil olduğu tartışma koridorlara da taşındı.
Fotoğraflar: Mustafa NACAR
Ali Koç'un koridordaki görüntüleri ortaya çıktı!