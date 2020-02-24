Vizyon lafı Ali Koç'u kızdırdı

Fenerbahçe taraftarının hedefindeki isimlerden biri de başkan Ali Koç oldu. Koç'un oturduğu bölümün tam alt kısmındaki Fenerium alt E tribününde başkana tepki gösterilmesi sonrasında ortalık karıştı.





1- Koç, bazı taraftarların "Vizyon vizyon" diye bağırmasına çok sinirlendi. Taraftarların yanına gitmeye çalışan başkan Ali Koç'u korumaları sakinleştirmeye çalıştı.





2- Başkan cam bariyere doğru hamle yaptı.





3- Alt tribüne inmesi için engel olmaya çalışıldı ancak başarılı olunmadı. Başkan Koç'un dahil olduğu tartışma koridorlara da taşındı.

Fotoğraflar: Mustafa NACAR

Ali Koç'un koridordaki görüntüleri ortaya çıktı!