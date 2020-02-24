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Vizyon lafı 'u kızdırdı

'nin Süper Lig'in 23. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu maça 'un locasından tribüne atlaması damga vurdu. Yaşanan bu olayın perde arkası ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
Vizyon lafı Ali Koç'u kızdırdı

Fenerbahçe taraftarının hedefindeki isimlerden biri de başkan Ali Koç oldu. Koç'un oturduğu bölümün tam alt kısmındaki Fenerium alt E tribününde başkana tepki gösterilmesi sonrasında ortalık karıştı.

1- Koç, bazı taraftarların "Vizyon vizyon" diye bağırmasına çok sinirlendi. Taraftarların yanına gitmeye çalışan başkan Ali Koç'u korumaları sakinleştirmeye çalıştı.

2- Başkan cam bariyere doğru hamle yaptı.

3- Alt tribüne inmesi için engel olmaya çalışıldı ancak başarılı olunmadı. Başkan Koç'un dahil olduğu tartışma koridorlara da taşındı.

Fotoğraflar: Mustafa NACAR

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