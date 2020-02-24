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Spor yazarları - maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, sahada 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Sarı kırmızılı takım bu galibiyetle hem şampiyonluk yarışında daha iddialı hale geldi hem de rakibini uzun yıllar sonra deplasmanda devirmiş oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, Donk, Falcao ve Onyekuru kaydedeken, Fenerbahçe'nin tek golü ise Kruse'den geldi. Derbi sonrası Galatasaray puanını 45'e çıkarırken, Fenerbahçe ise 38 puanda kaldı. Spor yazarları, Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 24.02.2020 07:03 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 07:32
Spor yazarları Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - JailSON

İlk yarıda 2 duran toptan karşılıklı atılan birer gol dışında gerginlik maç boyunca üst düzeydeydi. Hakem , pozisyonlara çok yakındı, hatta bütün pozisyonların içindeydi. elki de futbolculardan daha çok koşmuştur derbide.

Spor yazarları Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi

Çıkardığı kartlar da doğruydu; Verdiği penaltı kararları da... Maçta daha çok net pozisyona giren takım 'dı. Maçın başında yakaladığı bir pozisyon var ki Onyekuru'nun... Kaçırmak daha zordu, bunu başardı Onyekuru. Sonraki dakikalarda yine karşı karşıya iki pozisyon daha yakaladı Onyekuru. Birinde ağlara gitmekte olan vuruşu, çizgiden çıkardı; diğerinde ise Altay başarılıydı. Ama 90+7'de Onyekuru, farkı getirdi.

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Spor yazarları Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi

Tribünler muhteşemdi. taraftarının, sarı-lacivertli takıma verdiği enerji olağanüstüydü. Ama bunun farkına varan Fenerbahçeli futbolcu yoktu sahada. Derbide topu daha hızlı çeviren takım 'dı. Fenerbahçe ise çok yan pas yaptı, saha içinde bir oyun lideri yoktu Fenerbahçe'nin.

Spor yazarları Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi

Emre Belözoğlu'nu çok arıyor Fenerbahçe. Luis Gustavo'nun yokluğunda çok yumuşak bir orta sahası vardı sarı-lacivertlilerin. Ama karşı tarafta da aldığı her topu kötü kullanan bir Belhanda vardı. Hatta o , savunmasının yaptığı büyük hata ile topu önünde buldu, karşısında boş bir kale vardı, ama topa o kadar yavaş vurdu ki, Altay dönüp yavaş giden bu topu kurtardı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi

Maçta o kadar sarı kart çıktı ki (11 sarı kart), artık herkes saha içinden bir futbolcuya kırmızı kart beklerken, kenardaki 'a kırmızı kartın çıkması da enteresandı. Sonrasında sahada da kırmızı kartlar adeta havada uçuştu. Belhanda'ya da Deniz'e de gösterilen kırmızı kartlar doğruydu. Tam maç beraberliğe doğru gidiyor derken, Jailson'un, ceza sahasında Onyekuru'yu yere indirmesi senaryoyu değiştirdi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi

Kazanılan penaltıyı Falcao ağlara gönderdi. Jailson'un hataları ile bu sezon çok puan kaybeden Fenerbahçe, dün de bu futbolcunun hatası ile maçı kaybetti. 'a sormak lazım, 'Bu Jailson'da ne buluyorsun?' diye. 'ın 20 yıllık 'deki 3 puan hasreti sona erdi. 7'de 7 yapan Galatasaray, artık şampiyonluğun en büyük favorisi durumuna geldi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi

Fenerbahçe ise bu yenilgi ile şampiyonluk yarışında çok ağır bir darbe daha yedi. Ben geçen sezondan beri ', Fenerbahçe için yanlış tercih, başarılı olamaz' derken, beni eleştiren Fenerbahçe tribünleri, dün gece 'Ersun Yanal istifa' tezahüratları ile 'ü adeta inletti. Biz futbolu da hocaları da biliyoruz ki yorumlar yapıyoruz... Trabzonspor'da dip yapmış bir Ersun Yanal'ı alıp getirirseniz, olacağı budur!

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