Haberler
Galeri Spor yazarları Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, sahada 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Sarı kırmızılı takım bu galibiyetle hem şampiyonluk yarışında daha iddialı hale geldi hem de rakibini uzun yıllar sonra deplasmanda devirmiş oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, Donk, Falcao ve Onyekuru kaydedeken, Fenerbahçe'nin tek golü ise Kruse'den geldi. Derbi sonrası Galatasaray puanını 45'e çıkarırken, Fenerbahçe ise 38 puanda kaldı. Spor yazarları, Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 24.02.2020
07:03
Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
07:32
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
ZEKİ UZUNDURUKAN - JailSON
İlk yarıda 2 duran toptan karşılıklı atılan birer gol dışında gerginlik maç boyunca üst düzeydeydi. Hakem
Halil Umut Meler, pozisyonlara çok yakındı, hatta bütün pozisyonların içindeydi. elki de futbolculardan daha çok koşmuştur derbide.
Çıkardığı kartlar da doğruydu; Verdiği penaltı kararları da... Maçta daha çok net pozisyona giren takım
Galatasaray'dı. Maçın başında yakaladığı bir pozisyon var ki Onyekuru'nun... Kaçırmak daha zordu, bunu başardı Onyekuru. Sonraki dakikalarda yine karşı karşıya iki pozisyon daha yakaladı Onyekuru. Birinde ağlara gitmekte olan vuruşu, Ozan Tufan çizgiden çıkardı; diğerinde ise Altay başarılıydı. Ama 90+7'de Onyekuru, farkı getirdi.
Tribünler muhteşemdi.
Fenerbahçe taraftarının, sarı-lacivertli takıma verdiği enerji olağanüstüydü. Ama bunun farkına varan Fenerbahçeli futbolcu yoktu sahada. Derbide topu daha hızlı çeviren takım Galatasaray'dı. Fenerbahçe ise çok yan pas yaptı, saha içinde bir oyun lideri yoktu Fenerbahçe'nin.
Emre
çok arıyor Belözoğlu'nu . Fenerbahçe Luis Gustavo'nun yokluğunda çok yumuşak bir orta sahası vardı sarı-lacivertlilerin. Ama karşı tarafta da aldığı her topu kötü kullanan bir Belhanda vardı. Hatta o Belhanda, Fenerbahçe savunmasının yaptığı büyük hata ile topu önünde buldu, karşısında boş bir kale vardı, ama topa o kadar yavaş vurdu ki, Altay dönüp yavaş giden bu topu kurtardı.
Maçta o kadar sarı kart çıktı ki (11 sarı kart), artık herkes saha içinden bir futbolcuya kırmızı kart beklerken, kenardaki
Ersun Yanal'a kırmızı kartın çıkması da enteresandı. Sonrasında sahada da kırmızı kartlar adeta havada uçuştu. da Deniz'e de gösterilen kırmızı kartlar doğruydu. Tam maç beraberliğe doğru gidiyor derken, Belhanda'ya , ceza sahasında Jailson'un yere indirmesi senaryoyu değiştirdi. Onyekuru'yu
Kazanılan penaltıyı
ağlara gönderdi. Falcao hataları ile bu sezon çok puan kaybeden Jailson'un , dün de bu futbolcunun hatası ile maçı kaybetti. Fenerbahçe Ersun Yanal'a sormak lazım, 'Bu ne buluyorsun?' diye. Jailson'da Galatasaray'ın 20 yıllık Kadıköy'deki 3 puan hasreti sona erdi. 7 yapan Galatasaray, artık şampiyonluğun en büyük favorisi durumuna geldi. 7'de
ise bu yenilgi ile şampiyonluk yarışında çok ağır bir darbe daha yedi. Ben geçen sezondan beri ' Fenerbahçe Ersun Yanal, Fenerbahçe için yanlış tercih, başarılı olamaz' derken, beni eleştiren Fenerbahçe tribünleri, dün gece 'Ersun Yanal istifa' tezahüratları ile Kadıköy'ü adeta inletti. Biz futbolu da hocaları da biliyoruz ki yorumlar yapıyoruz... dip yapmış bir Ersun Yanal'ı alıp getirirseniz, olacağı budur! Trabzonspor'da