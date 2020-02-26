Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev talip! 25 milyon Euro...

Trabzonspor altyapısından yetişen ve iki sezondur ortaya koyduğu performansla herkesi kendine hayran bırakan Uğurcan Çakır, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından takip ediliyor. Liverpool'un devre arasında çok istediği 23 yaşındaki file bekçisi için Tottenham'ın Trabzonspor'a dev bir teklifle geleceği iddia edildi.

Express.co.uk sitesinde yer alan habere göre Hugo Lloris'le rekabete girecek bir kaleci arayışında olan Tottenham, Uğurcan için Trabzonspor'a 25 milyon Euro teklif edecek. Arjantinli kaleci Paulo Gazzaniga'nın performansından memnun olmayan Jose Mourinho'nun bu transferde ısrarcı olduğu ifade edildi.

Liverpool ve Everton'ın da bu transferi istedikleri kaydedilirken, Tottenham'ın kısa süre içerisinde Karadeniz ekibine resmi teklif yapacağı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA İZLEDİLER

Fanatik'in haberine göre Uğurcan Çakır için Beşiktaş mücadelesi ayrı bir önem taşıyordu. Liverpool, Tottenham ve Everton'un yanı sıra İspanyol temsilcisi Sevilla'nın scout ekiplerinin çıplak gözle Uğurcan'ı izledikleri öğrenildi. Genç eldiven yediği iki gole rağmen çok kritik kurtarışlara imza attı ve olası bir mağlubiyeti engelledi. Kritik mücadeleyi tam 7 kurtarışla tamamlayan Uğurcan beraberlikte büyük rol oynadı.

'UĞURCAN'IN BONSERVİSİ 20-25-30 OLDU GALİBA'

Uğurcan'a övgüler yağdıran Başkan Ahmet Ağaoğlu, Avrupa'nın en iyi 3 kalecisinden biri bizde. Uğurcan ülke futbolu adına da çok büyük bir şans. Uğurcan'ın bonservisi 20-25-30 oldu galiba. İnşallah sezon sonuna kadar artmaya devam eder." ifadelerini kullanmıştı.



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