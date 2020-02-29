Levent Tüzemen Galatasaray - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi!

Bir yanda son iki haftada iki galibiyet alarak kendine güveni gelen Gençlerbirliği, diğer tarafta son 7 karşılaşmasını kazanan ve son maçta da deplasmanda F.Bahçe'yi deviren derbi fatihi Galatasaray. Sabah Spor Galatasaray - Gençlerbirliği karşılaşmasını masaya yatırdı. Tuncay Kurtuluş sordu, yazarımız Levent Tüzemen içtenlikle cevap verdi.



Son iki haftada kazanarak 10. sıraya kadar yükselen Gençlerbirliği, bu seriyi Türk Telekom Stadı'nda da devam ettirebilir mi? Hamza Hamzaoğlu nasıl oyun planıyla sahaya çıkar?

LEVENT TÜZEMEN: Türk Telekom'daki Galatasaray - Gençlerbirliği maçı, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu için, duygusal bir karşılaşma olacak. Çünkü, oyuncu iken eski Ali Sami Yen'de şampiyonluklar yaşayan Hamzaoğlu, G.Saray'ın başında da hoca olarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Tribünler mutlaka Hamza hocayı bağrına basacaktır. Ama Hamza hoca için G.Saray ne kadar önemliyse ekmek yediği Gençlerbirliği de çok önemlidir. G.Saray'ın hızlı hücuma çıktığını düşünürsek G.Birliği'nin oyun anlayışı 'kompakt futbol' şeklinde olacaktır. Yani Gençler, G.Saray'a topu verip kalabalık bir orta sahayla rakibe pozisyon vermemek için oynayacaklar, kontratakla da gol arayacaklardır.



TAKIM RUHUNU YAKALADILAR

Sakat Stancu ve Giovanni Sio da takıma katıldı. Katkıları hemen fark edildi. Gençlerbirliği'nin sezon sonu hedefi ilk 10… Bunu başarabilecek kadro yapısı var mı?

TÜZEMEN: Gençlerbirliği, Hamza hocayla birlikte takım ruhunu yakaladı. Çünkü Hamza hoca futbolcularla diyaloglarında hep yapıcı bir dil kullanır. Oyuncularına neler yapabileceklerini anlatır ve hepsinden kalitesi doğrultusunda verimli olmalarını ister. Gençlerbirliği oynadığı oyunla keyif veriyor. Kaptan Sessegnon arkadaşlarını bir maestro gibi yönetiyor. Özellikle devre arasında alınan İsveçli kalecisi Nordfeldt, başarılı kurtarışlarıyla hem Gençlerbirliği'nin puan almasını sağlıyor, hem de önündeki savunma oyuncularına güven veriyor.

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BASKIYA DAYANIRLARSA PUANLA AYRILIRLAR

Derbi kazanarak kendine güveni iyice gelmiş bir Galatasaray kendi evinde seriye devam edebilir mi? Yoksa Hamzaoğlu, hocası Terim'e bir sürpriz yapabilir mi?

TÜZEMEN: F.Bahçe galibiyeti camiada müthiş bir mutluluk yarattı. G.Saray taraftarının Gençlerbirliği maçında uzun bir aradan sonra tribünleri ağzına kadar dolduracağına inanıyorum. Türk Telekom'un yarattı ambiyansı ve baskıyı iyi bilen kişi Hamza Hamzaoğlu'dur. G.Saraylı oyuncular taraftarın müthiş desteğini kendilerine rüzgâr yaptırdıklarında coşkulu, istekli ve kazanma duygusu yüksek bir oyun oynuyorlar. Bu baskıya Gençlerbirliği oyuncuları, dayanabilirlerse puan alabilirler. Derbi galibiyetiyle okyanusu geçen G.Saray'ın çayda boğulma niyetinin olmadığını düşünüyorum. Ayrıca Fatih Terim oyuncularının ayaklarının yere basması için Florya'da her türlü önlemi alır ve motivasyonu yapar. Sonuçta G.Saray kadro kalitesi olarak Gençlerbirliği'nin çok önünde görülüyor.



İkinci yarıya fırtına gibi giren bir Galatasaray var. Ancak fikstürü zor olduğu söyleniyor. Siz buna katılıyor musunuz?

TÜZEMEN: Ligde her maç zor. Ancak derbide oynadığı oyunu kalan haftalarda eğer G.Saraylı oyuncular sahaya yansıtırlarsa zor olarak adlandırılan fikstür bir anda kolaylaşabilir. Kadıköy'de müthiş disiplinli ve akıllı oynadılar. Takımı savunması, yardımlaşması mükemmeldi. İkinci yarının başından itibaren ligde yakalanan kazanma duygusu, oyuncular için ciddi biri moral ve motivasyon kaynağı olacaktır.

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BAŞKAN CAVCAV GENÇLERE KUCAK AÇIYOR

10. haftada Gençlerbirliği'nin başına geçen Hamzaoğlu, 17.sıradaki takımı, 10.sıraya kadar yükseltti. Başkent ekibiyle Hamzaoğlu'nun kimyası tuttu mu?

TÜZEMEN: Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği'nde göreve geldiğinde elinde dağınık bir takımı vardı. Hamza hoca, kadroyu önce aile ortamında harmanladı. Oyunculara kendini inandırdı ve sevdirdi. Dağınık bir orkestradan mükemmel uyumu yakalayan akordu düzgün, keyif veren bir Gençlerbirliği orkestrası kurdu.



G.Birliği daima altyapısından söz ettiren bir kulüp. Türk futboluna çok önemli oyuncular kazandırmıştır. Sizce son yıllarda bu misyonundan uzaklaştı mı?

TÜZEMEN: Gençlerbirliği'ne oyuncu kazandırmak adına Hacettepe pilot takımı görevini yapıyor. Başkan Murat Cavcav da rahmetli babası İlhan Cavcav gibi genç ve yetenekli oyunculara kapılarını açıyor. Eğer elinizde ya da pilot takımında kaliteli, yetenekli oyuncularınız varsa oynatırsınız. Bu bir süreçtir. Bugün fidanı dikip yarın ürünü almak aceleciliktir. Ama ben Gençlerbirliği'nin mükemmel tesislerini geçmişte inceledim. Her oyuncuya hizmet verebilecek kaliteli tesisleri var. Eğer genç oyuncuları Cavcav ve yönetimi yakalarsa zaten kadroya alırlar. Ayrıca Hamza hoca da yetenekli genç oyuncuları çalıştırdığı kulüplerde her zaman şans tanımıştır. Ama Gençlerbirliği'nin en güzel yönü. Rahmetli İlhan Cavcav'dan beri devam eden borç yapmamasıdır. Gençlerbirliği'nde oyuncular paralarını zamanında alırlar.