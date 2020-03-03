Nihat Özdemir Fritz Keller ile görüştü!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller ile Amsterdam'da bir araya geldi.

44. UEFA Kongresi'nin ardından gerçekleşen buluşmada; TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Almanya Futbol Federasyonu'ndan 1. Başkan Vekili Rainer Koch ve Genel Sekreter Friedrich Curtius yer aldı.

Toplantıda iki ülke Federasyonu bundan sonraki süreçte bir çok alanda iş birliği yapma kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun davetiyle önümüzdeki günlerde iki Federasyon temsilcileri İstanbul'da bir araya gelip iş birliğinin detaylarını belirleyecek.

Ayrıca Başkan Özdemir ve Keller, EURO 2020 finalleri hazırlıkları ile ilgili geçtiğimiz günlerde birer mektupla paylaştıkları karşılıklı iyi dilek temennilerini yineleyip 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi kura çekimi öncesinde başarı diledi.

Görüşme Nihat Özdemir ve Fritz Keller'in Türkiye ve Almanya Milli Takımları formalarını karşılıklı takdimiyle sona erdi.