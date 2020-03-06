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'ye şok! 1 yıl men

'de Şubat ayında çıktığı 5 maçta yalnızca 2 puan toplayabilen 'de, ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde takımın başında kimin geçeceği merak konusu olurken, talimatlarına göre şok bir gerçekle karşılaşıldı. Eğer Fenerbahçe takımın başında o ismi getirirse ağır bir cezayla karşılaşılabilir...

Giriş Tarihi: 6.3.2020 08:10 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 08:13 ABONE OL
Fenerbahçe'ye şok! 1 yıl men

Sarı lacivertlilerin başkan vekili Semih Özsoy "Aklımızda ve gönlümüzde bazı isimler var" dese de şu ana kadar herhangi bir isimle anlaşma sağlanamadı.

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Fenerbahçe'ye şok! 1 yıl men
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