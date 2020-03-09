3-0'DAN

Süper Lig'de son üç haftada da öne geçmesine rağmenZirvede 16'sı Ünal Karaman yönetiminde olmak üzere öne geçip 18 puan kaybeden Trabzonspor yer aldı. Şampiyonluk yarışından uzak kalan sarı-lacivertliler, özellikle büyük maçlarda zorluk yaşadı. 3. ve 20. haftada23. haftada da Galatasaray'a karşı önde götürdüğü maçı 3-1 kaybettiKanarya, 4. haftada Alanyaspor mücadelesini de 3-1 yenilgiyle kapattı. 24. ve 25. haftada oynanan Antalya ve Denizli maçları 2-2 bitti.Oyuna sonradan giren isimlerden iki asist çıkarırken, bu değer Sivas'ta 16, Başakşehir ve Alanya'da 10 oldu. Sarı-lacivertliler,F.Bahçe'ningençleri de ağabeylerinin izinde! U15 takımı dün Beşiktaş ile kendi evinde oynadığı derbide 3-0 öne geçmesine rağmen 4-3y enildi. Sarı-lacivertliler, Osman (2) ve Mahir'in golüyle 36. dakikada 3-0'ı buldu. Beşiktaş; Semih (2), Yusuf ve rakibin kendi kalesine attığı golle kazandı.F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, "Denizlispor maçındaki kararlar hakikaten malumun ilamı oldu. Skandal ve düşündürücü bir maçtı" dedi. "Sezon başından bu yana sistematik bir şekilde yapılanlar, bu maçta da devam etti" ifadelerini kullanan Özsoy, şunları söyledi: "Türk futbolunun içerisinde bulunacağı durumun daha da kötüleşeceğini biliyorduk. Denizli maçında yaşananlar oldukça düşündürücü.Oyuncularımız saha içerisinde provoke edildi. 4 oyuncumuz haftaya cezalı duruma düşürüldü."Busezon Altay'ın transferi sonrası Süper Lig'i unutan Harun Tekin, mevkidaşının cezası nedeniyle Konya'da eldivenleri devralacak.Semih Özsoy, yeni teknik direktör arayışlarıyla ilgili olarak, "Teknik direktör konusunda çok seçiciyiz. Uzun vadeli bir hocayla anlaşma çabası içerisindeyiz. Fenerbahçe'yi ve Türkiye'nin gerçeklerini iyi bilen bir hoca olması bizim en önemli kriterimiz. Türkiye'de başka bir futbol oynanıyor. Buna da vakıf bir isim olması kriterimizdir."21 ayda 3 farklı teknik adamla çalıştı. Cocu, Koeman ve Ersun Yanal ilaç olmadı. Son maça Zeki Göle ile çıktı20 yıl sonra Kadıköy'de G.Saray yenilgisi yaşadıSadece G.Saray değil, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı da 49 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.58 haftada sadece iki kez liderlik koltuğunu gördüToplam 30 oyuncu ile sözleşme imzaladı. G.Saray ve Beşiktaş'tan sayıca daha fazla futbolcu transfer e30 futbolcunun 8'i bedelsiz alınırken, 16'sı için 32 milyon 650 bin Euro bonservis ödendi. 6 oyuncu kiralandı.