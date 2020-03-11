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Giresunspor 1-0 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU)

1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor, sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 'ın tek golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 11.3.2020 19:25 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 19:25 ABONE OL
Giresunspor 1-0 Keçiörengücü MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor ile Keçiörengücü karşılaştı.

Karadeniz temilcisi 26. dakikada Özgür Can Özcan'la bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Giresunspor 37 puana yükselirken, Keçiörengücü ise 34 puanda kaldı.

Giresunspor: 1 - Keçiörengücü: 0

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Oğuz Terzi, Hasan Hüseyin Tetik

Giresunspor: Metin Erol, Uğur Akdemir, Murat Akça, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+2 Tanase), Mehmet Güven, Landel, Del Valle (Dk. 83 Mehmet Taş), Bekir Yılmaz, Özgür Can Özcan (Dk. 80 Alpay Koçaklı)

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Bokila, İshak Çakmak, Burak Aydın (Dk. 72 Kone-Dk. 89 Diarra), Dialiba, Süleyman Olgun, Mendy (Dk. 64 Devrim Taşkaya)

Gol: Dk. 26 Özgür Can Özcan (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Muhammed Bayır, Dk. 87 Mehmet Taş, Dk. 87 Bekir Yılmaz (Giresunspor), Dk. 18 Hüsamettin Tut, Dk. 29 Bokila (Keçiörengücü)

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Giresunspor 1-0 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU)
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