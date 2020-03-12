Euroleague'den flaş koronavirüs kararı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını spor organizasyonlarını da vurdu. Avrupa'nın birçok ülkesinde ligler askıya alındı veya seyircisiz oynanıyor. Futbol müsabakalarından sonra basketbol maçları da ertlenmeye başladı.

Dün gece NBA yönetimi, koronavirüs nedeniyle ligin askıya alındığını duyurmuştu. Benzer bir senaryo Euroleague için de geçerli olabilir. Dün bazı maçları erteleyen Euroleague yönetimi, bugün ise sezonun askıya alınıp alınmayacağını karara bağlamak için toplandı.

Euroleague yönetiminden yapılan ilk açıklamaya göre, organizasyona bağlı tüm ligleri geçici olarak askıya alınması için görüşülüyor. Kararın gün içinde resmi olarak duyurulacağı ifade edildi.

Öte yandan Anadolu Efes, bu akşam oynanması gereken Valencia mücadelesi öncesi kampı iptal ederek, oyuncuları evlerine gönderdi.

Organizasyona bağlı olarak Euroleague, EuroCup ve EuroBasket turnuvaları düzenleniyor. THY Avrupa Ligi'nde ülkemizi Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes temsil ederken, EuroCup'ta ise tek temsilcimiz Tofaş Bursa.

FIBA ERTELEMA KARARI ALDI

Euroleague yönetimi erteleme kararını görüşürken FIBA'dan bir açıklama geldi.



Dünyada gerçekleşen koronavirüs salgını dolayısıyla birçok spor organizasyonu askıya alınırken, Uluslararası Basketbol Federasyonu'ndan da (FIBA) bir açıklama geldi. FIBA yaptığı açıklamada 13 Mart'tan itibaren geçerli olacak şekilde, Kadınlar EuroLeague, Basketbol Şampiyonlar Ligi, FIBA Europe Cup gibi organizasyonları durdurduğunu açıkladı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, TEKSÜT Bandırma, Türk Telekom, FIBA Avrupa Kupası'nda Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji, Kadınlar EuroLeague'de ise Fenerbahçe mücadele ediyor.