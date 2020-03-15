Trabzonspor Başakşehir ve Galatasaray Beşiktaş maçları şifresiz mi yayınlanacak? beIN SPORTS'tan şifresiz yayın kararı...

Süper Lig 26. haftada şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Cumartesi günü deplasmanda Konysaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Süper Lig şampiyonluk yarışında havlu atarken, gözler bu akşam oynanacak iki kritik karşılaşmaya çevrildi. Trabzonspor Başakşehir ve Galatasaray Beşiktaş maçları, geçtiğimiz hafta yapılan corona virüsü toplantısı sonrasında alınan karar nedeniyle seyircisiz oynanacak. Bu nedenle de, evlerinde ya da mobil olarak Digitürk-beIN SPORTS üyeliği olmayan vatandaşların, kalabalık alanlarda maç izleme ihtimaline karşı Spor Bakanlığı harekete geçti. İddiaya göre, bakanlık yetkilileri yayıncı kuruluş ile görüşmelere başlayarak, futbolseverlerin müsabakaları evlerinden izleyebileceği bir çözüm üzerinde çalışıyor.

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR VE GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

Bakanlık ve beIN SPORTS'un şifersiz yayın üzerinde görüşmeler yaptığı haberi üzerine vatandaşlar, Trabzonspor Başakşehir ve Galatasaray Beşiktaş maçları şifresiz mi yayınlanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Süper Lig 26. haftada bu görüşmeler ile ilgili son durum ne?

İşte detaylar...