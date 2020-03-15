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Trabzonspor Başakşehir ve maçları şifresiz mi yayınlanacak? beIN 'tan şifresiz yayın kararı...

Trabzonspor Başakşehir karşılaşması için heyecanlı geri sayım başladı. COVID-19 hastalığına neden olan yeni tip corona virüsü nedeniyle, Nisan ayına kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Bu gelişmenin ardından yayıncı kuruluş olan beIN ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu iddianın duyulmasının ardından futbol severler Trabzonspor Başakşehir ve maçları şifresiz mi yayınlanacak? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, 'de haftanın kritik maçları ile ilgili olası bir beIN SPORTS şifresiz yayın kararı hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 15.3.2020 10:45 ABONE OL
Trabzonspor Başakşehir ve Galatasaray Beşiktaş maçları şifresiz mi yayınlanacak? beIN SPORTS'tan şifresiz yayın kararı...

26. haftada şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Cumartesi günü deplasmanda Konysaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Süper Lig şampiyonluk yarışında havlu atarken, gözler bu akşam oynanacak iki kritik karşılaşmaya çevrildi. Trabzonspor Başakşehir ve maçları, geçtiğimiz hafta yapılan corona virüsü toplantısı sonrasında alınan karar nedeniyle seyircisiz oynanacak. Bu nedenle de, evlerinde ya da mobil olarak Digitürk-beIN SPORTS üyeliği olmayan vatandaşların, kalabalık alanlarda maç izleme ihtimaline karşı Spor Bakanlığı harekete geçti. İddiaya göre, bakanlık yetkilileri yayıncı kuruluş ile görüşmelere başlayarak, futbolseverlerin müsabakaları evlerinden izleyebileceği bir çözüm üzerinde çalışıyor.

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR VE GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

Bakanlık ve beIN SPORTS'un şifersiz yayın üzerinde görüşmeler yaptığı haberi üzerine vatandaşlar, Trabzonspor Başakşehir ve Galatasaray Beşiktaş maçları şifresiz mi yayınlanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Süper Lig 26. haftada bu görüşmeler ile ilgili son durum ne?

İşte detaylar...

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Trabzonspor Başakşehir ve Galatasaray Beşiktaş maçları şifresiz mi yayınlanacak? beIN SPORTS'tan şifresiz yayın kararı...
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