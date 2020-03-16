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- derbisi 166 ülkede derbi izlendi

Koronavirüs nedeniyle pek çok ülkede maçlar ertelenirken, dünyanın dört bir yanından futbolseverler Süper Lig'in 26. haftasında oynanan - derbisini seyrederek hasret giderdi. 166 ülkeden canlı yayınlanan maçı milyonlarca insan seyretti.

MEHMET ÖZCAN Futbol
Giriş Tarihi: 16.3.2020 ABONE OL
Galatasaray - Beşiktaş derbisi 166 ülkede derbi izlendi

Avrupa'daki major liglerin ertelendiği haftada oynanan Galatasaray- Beşiktaş derbisi, 166 ülkede yayınlandı. İngilizce dışında birçok ülkenin kendi dilinde yayın yapıldı. Güney ve Kuzey Amerika ile Asya ve Afrika'da derbi şifresiz olarak ekranlara geldi. Türk Telekom Stadı'nda taraftarların olması gereken tribünler alınan önlemler gereği boştu. Basın tribününe ise 185 gazeteci ve 32 kameramanın akreditasyon yaptırdığı bildirildi. Saha kenarında foto muhabiri olarak ise 45 basın mensubunun isim bildirdiği aktarıldı. Ancak bazı basın mensuplarının akreditasyonunu iptal ettiği öğrenildi.

PANKARTLAR KONUŞTU

Koronavirüs tehlikesi sebebiyle seyircisiz oynanan derbide taraftarını unutmayan Beşiktaş, ısınmak için sahaya çıktığında "Ruhunuz Yeter" pankartı taşıdı. Taraftarından yoksun Galatasaray ise tribünleri "Geri dönmeyi düşünmediler", "Bir destandır Çanakkale" gibi 18 Mart Çanakale Zaferi ile ilgili pankartlarla süsledi.

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Galatasaray - Beşiktaş derbisi 166 ülkede derbi izlendi
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