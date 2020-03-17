Beşiktaşlı Tyler Boyd ve N'koudou'dan koronavirüs kararı!

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, birçok ülkede spor müsabakaları iptal edildi ve ileri bir tarihe ertelendi. Salgından dolayı ülkemizde de seyircisiz oynanma kararı alınırken, 26. hafta karşılaşmalarının oynanması Beşiktaş'ta huzursuzluğa neden oldu.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'la oynanılan derbi sonrası siyah-beyazlı yöneticilerle konuşan bazı yabancı fubolcular, Avrupa'nın birçok ülkesinde karşılaşmaların tatil olmasına rağmen Türkiye'de maçların devam etmesinden dolayı yaşadıkları paniği aktardığı belirtildi.

ABD'li futbolcu Tyler Boyd ve sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan transfer edilen Fransız futbolcu Kevin N'Koudou'nun, virüs sebebiyle Nevzat Demir Tesisleri'ne gitmek istemediği öğrenildi.



ELNENY: SAKİN OLUN

Bu kararlarını teknik ekibe bildiren 2 oyuncuya, takım arkadaşlarından sakin olma uyarısı geldiği bildirildi.

Takımın Mısırlı ön liberosu Mohamed Elneny'nin, "Koronavirüsü konusunda en güvenli ülke Türkiye... Dikkat etmeliyiz ama ek olarak sakin de olmalıyız" diyerek arkadaşlarını sakinleştirdiği ifade edildi.

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NKOUDOU





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