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: Koronavirüs konusunda sınıfta kaldı! ...

'de ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs, Avrupa'yı da etkisi altına aldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 'ın Alman file bekçisi , "Koronavirüs ile ilgili sınıfta kaldı" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 17.3.2020 07:46 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 08:25 ABONE OL
Loris Karius: Koronavirüs konusunda Almanya sınıfta kaldı! Türkiye...

Beşiktaş'ın Alman file kalecisi Loris Karius'un dünyanın 1 numaralı gündem maddesi olan koronavirüs ile ilgili önemli bir yorumda bulunduğu ifade edildi. Siyah-beyazlı futbolcular, Pazar günü oynanan Galatasaray derbisinden önce aralarında bir toplantı gerçekleştirdiler. Bu toplantıya Beşiktaş kulübünün doktorlarının da katıldığı belirtildi. Eşi İtalyan olan Boateng ile yıllarca bu ülkede oynayan Ljajic ile koronavirüsün en sert şekilde vurduğu İspanya'dan gelen Ruiz'in ciddi anlamda korktukları dikkat çekti.

BÜTÜN AİLEMİ GETİRİRİM
Özellikle yabancı futbolcuların çekincelerini anlattıkları toplantıda Loris Karius ve Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Stefano Marrone'nin yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Almanya ve İngiltere'nin koronavirüsle yaşadığı savaşta sınıfta kaldığını anlatan Karius, "Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum. Sophia'yı da (sevgilisi) getireceğim. Burada Almanya'dan daha güvende olur" dediği bildirildi. Marrone ise, tedirginlik yaşaşan isimler Boateng ve Ljajic'e, "Benim şansım olsa bütün ailemi Türkiye'ye getirim" dediği öğrenildi.

KEVİN-PRİNCE BOATENG İKİLEMİ

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Loris Karius: Koronavirüs konusunda Almanya sınıfta kaldı! Türkiye...
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