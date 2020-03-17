Son dakika haberi: Trabzonspor'da John Obi Mikel'in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklamada oyuncunun, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçtiği belirtildi.

Bordo mavili kulüp tarafından KAP'a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30.06.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karşılıklı fesih anlaşması ile futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Bu sezon bordo mavili formayla 27 resmi maçta görev alan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu gol veya asist yapamadı.