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Son dakika haberi: 'da 'in sözleşmesi feshedildi

Son dakika haberi... , Nijeryalı orta saha oyuncusu 'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklamada Obi Mikel'in, geleceğe yönelik tüm alacaklarından vazgeçtiği bildirildi. Trabzonspor'un 1 Temmuz 2019 tarihinde renklerine bağladığı John Obi Mikel bu sezon bordo mavili formayla çıktığı 27 resmi maçta gol veya asist yapamadı.

Giriş Tarihi: 17.3.2020 20:26 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 20:27 ABONE OL
Son dakika haberi: Trabzonspor'da John Obi Mikel'in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklamada oyuncunun, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçtiği belirtildi.

Bordo mavili kulüp tarafından KAP'a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30.06.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karşılıklı fesih anlaşması ile futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Bu sezon bordo mavili formayla 27 resmi maçta görev alan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu gol veya asist yapamadı.

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Son dakika haberi: Trabzonspor'da John Obi Mikel'in sözleşmesi feshedildi
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