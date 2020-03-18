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'den ayrılık açıklaması

'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiği Nijeryalı orta saha oyuncusu konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Takım arkadaşları, Trabzonspor teknik ekip ve sağlık ekibine teşekkür eden Obi Mikel, "Vermek zorunda olduğum en zor kararlardan biriydi" ifadelerini kullandı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 18.3.2020 23:36 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 23:40 ABONE OL
John Obi Mikel'den ayrılık açıklaması

Trabzonspor'un karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Nijeryalı oyuncu Obi Mikel, bordo-mavililere şampiyonluk yolunda başarılar dileyerek, geçirdiği zor günlerde kendisine destek oldukları için kulübe ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Trabzonspor'un karşılıklı görüşerek sözleşmesini feshettiği Obi Mikel, kendisine ait sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlayarak teşekkür etti.

Obi Mikel, "Tüm hayranlarıma destekleri için teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma teknik ekibime ve sağlık ekibime teşekkür etmek istiyorum. Şimdiye kadar elde ettiğimiz her şey için, ligi kazanmada iyi şanslar diliyorum. Vermek zorunda olduğum en zor kararlardan biriydi, ama şu anda hepimizin ailelerimize bakması, onlarla zaman geçirmesi ve onları koruması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ: TRABZONSPOR'DA JOHN OBİ MİKEL'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

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John Obi Mikel'den ayrılık açıklaması
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